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Загроза з Білорусі та штурми РФ на півночі: у ДПС терміново звернулися до українців

У ДПСУ повідомили, що Росія продовжує чинити тиск на Білорусь, щоб залучити її до конфлікту проти України

12 червня 2026, 23:40
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Клименко Елена

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко прокоментував ситуацію на білоруському напрямку та можливі ризики для України. За його словами, нині фіксується постійний політичний та військовий тиск Росії на Білорусь із метою втягнути її у війну проти української держави. Про це він повідомив у коментарі ТСН.

Загроза з Білорусі та штурми РФ на півночі: у ДПС терміново звернулися до українців

Фото: з відкритих джерел

"За тим, що відбувається на території Білорусі стежать підрозділи розвідок. Ті сигнали, які ми маємо, це той тиск, який РФ не припиняє щодо Білорусі, щоб ця країна долучилась до війни, яку почала держава-терористка", — наголосив Андрій Демченко. 

Він підкреслив, що українські служби уважно відстежують будь-які зміни у військовій активності на білоруському напрямку, зокрема можливе переміщення російських підрозділів або формування ударних угруповань.

Разом із тим, за словами речника ДПСУ, наразі немає ознак створення сил, які могли б безпосередньо становити загрозу вторгнення з території Білорусі.

"Нарощення підрозділів або угрупування, яке може втогнутись на територію нашої країни, наразі не фіксується", — сказав він. 

Окремо Демченко зазначив, що Україна продовжує посилювати оборонні заходи на кордоні, зокрема шляхом будівництва та вдосконалення фортифікаційних споруд, які мають зміцнити захист прикордонних районів.

Портал "Коментарі" вже писав, що повністю вирішити проблеми у відносинах з Польщею Україні навряд чи вдасться, проте важливо навчитися ефективно керувати цими суперечностями, аби вони не стали критичними для держави. Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу "1+1" у межах марафону "Єдині новини" висловив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.



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