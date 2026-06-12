Україні точно можна забути про нормальні стосунки з Польщею: названо вагому причину

Повністю вирішити проблеми у відносинах з Польщею Україні навряд чи вдасться, проте важливо навчитися ефективно керувати цими суперечностями, аби вони не стали критичними для держави. Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу "1+1" у межах марафону "Єдині новини" висловив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Диполмат вернув увагу на принципову різницю у підходах до політичних рейтингів між Україною та Польщею. На його думку, українські політики не використовують антипольські гасла для підвищення свого рейтингу, тоді як у Польщі така практика є поширеною.

"В Україні немає жодного притомного політика, який будує свій рейтинг на антипольському порядку денному, на антипольських гаслах. А там є. А в Польщі багато політиків, у тому числі президент Польщі, будує свій рейтинг на антиукраїнських гаслах. Ось принципова різниця між нашими країнами", — зазначив Кулеба.

Дипломат додав, що Польща навряд чи змінить обраний курс, і хоч між країнами іноді можливі тимчасові загострення, наприклад, у вигляді блокад логістичних шляхів, кожен крок варто оцінювати з огляду на його наслідки для обох сторін.

Кулеба також звернув увагу на критичну залежність України від позиції Польщі у Європейському Союзі. Він пояснив, що Варшава використовує своє право голосу для висування додаткових умов щодо фінансової та оборонної підтримки України.

"Вони не проти членства, вони поляки. Вони не проти того, щоб Україну підтримували. Але вони будуть постійно обумовлювати це: а хай Україна зробить отак, а хай Україна скаже те", — резюмував Дмитро Кулеба.

Портал "Коментарі" вже писав, що Міжнародний валютний фонд та уряд України досягли попередньої домовленості щодо чергового етапу фінансової підтримки, який передбачає виділення майже 700 млн доларів.