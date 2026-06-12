Украине точно можно забыть о нормальных отношениях с Польшей: названа весомая причина

Полностью решить проблемы в отношениях с Польшей Украине вряд ли удастся, однако важно научиться эффективно управлять этими противоречиями, чтобы они не стали критическими для государства. Такое мнение в эксклюзивном интервью телеканалу "1 1" в рамках марафона "Единые новости" высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Диполмат обратил внимание на принципиальную разницу в подходах к политическим рейтингам между Украиной и Польшей. По его мнению, украинские политики не используют антипольские лозунги для повышения своего рейтинга, тогда как в Польше такая практика распространена.

"В Украине нет ни одного сознательного политика, который строит свой рейтинг на антипольской повестке дня, на антипольских лозунгах. А там. А в Польше многие политики, в том числе президент Польши, строят свой рейтинг на антиукраинских лозунгах. Вот принципиальная разница между нашими странами", – отметил Кулеба.

Дипломат добавил, что Польша вряд ли изменит избранный курс, и хотя между странами иногда возможны временные обострения, например, в виде блокад логистических путей, каждый шаг следует оценивать, учитывая его последствия для обеих сторон.

Кулеба также указал на критическую зависимость Украины от позиции Польши в Европейском Союзе. Он пояснил, что Варшава использует свое право голоса для выдвижения дополнительных условий финансовой и оборонной поддержки Украины.

"Они не против членства, они – поляки. Они не против того, чтобы Украину поддерживали. Но они будут постоянно оговаривать это: а пусть Украина сделает так, пусть Украина скажет то", — резюмировал Дмитрий Кулеба.

Портал "Комментарии" уже писал, что Международный валютный фонд и правительство Украины достигли предварительной договоренности относительно очередного этапа финансовой поддержки, предусматривающего выделение почти 700 млн долларов.