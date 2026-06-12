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Угроза из Беларуси и штурмы РФ на севере: в ГНС срочно обратились к украинцам

В ГНСУ сообщили, что Россия продолжает оказывать давление на Беларусь, чтобы привлечь ее к конфликту против Украины

12 июня 2026, 23:40
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Клименко Елена

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко прокомментировал ситуацию на белорусском направлении и возможные риски для Украины. По его словам, сейчас фиксируется постоянное политическое и военное давление России на Белоруссию с целью втянуть ее в войну против украинского государства. Об этом он сообщил в комментарии ТСН.

Угроза из Беларуси и штурмы РФ на севере: в ГНС срочно обратились к украинцам

Фото: из открытых источников

"За происходящим на территории Беларуси следят подразделения разведок. Те сигналы, которые у нас есть, это то давление, которое РФ не прекращает в отношении Беларуси, чтобы эта страна присоединилась к войне, которую начало государство-террористка", — подчеркнул Андрей Демченко.

Он подчеркнул, что украинские службы внимательно отслеживают любые изменения в военной активности на белорусском направлении, в частности, возможно перемещение российских подразделений или формирование ударных группировок.

Вместе с тем, по словам спикера ГНСУ, пока нет признаков создания сил, которые могли бы непосредственно представлять угрозу вторжения с территории Беларуси.

"Наращивание подразделений или группировка, которая может утопиться на территорию нашей страны, пока не фиксируется", — сказал он.

Отдельно Демченко отметил, что Украина продолжает усиливать оборонные меры на границе, в частности, путем строительства и совершенствования фортификационных сооружений, которые должны укрепить защиту приграничных районов.

Портал "Комментарии" уже писал, что полностью решить проблемы в отношениях с Польшей Украине вряд ли удастся, однако важно научиться эффективно управлять этими противоречиями, чтобы они не стали критическими для государства. Такое мнение в эксклюзивном интервью телеканалу "1 1" в рамках марафона "Единые новости" высказал бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



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