Загроза «великих лещат»: Жданов попередив про критичну ситуацію біля Костянтинівки та Часового Яру

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Недилько Ксения
Ситуація на Східному фронті наближається до критичної межі, а потенційна втрата Костянтинівки загрожує створити ризик глибокого напівоточення для українських сил у Часовому Яру. Військовий експерт і полковник запасу Генерального штабу ЗСУ Олег Жданов розповів, як ворог намагається сформувати "великі клешні" для захоплення всієї Донецької області, чому окупанти послабили натиск на Лиман і як задіяні авіабомби руйнують будь-які оборонні позиції. Також портал "Коментарі" звернувся за експертною думкою до штучного інтелекту Gemini від Google, який надав детальний аналіз ключових загроз та нових маневрів армії РФ.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
За словами Олега Жданова, можливе захоплення Костянтинівки окупаційними військами ланцюговою реакцією вдарить по Краматорському напрямку.
Експерт наголошує, що наступною лінією оборони стане Дружківка. У разі початку боїв за це місто росіяни отримають можливість підтягнути в Костянтинівку важку техніку та артилерію — за аналогією з Покровським сценарієм. Звідти ствольна та армійська артилерія ворога зможе вільно діставати до Дружківки та південних околиць Краматорська.
Ситуація ускладнюється домінуванням противника в повітрі. Ворог щоденно скидає по 200–250 керованих авіаційних бомб (КАБів), які здатні зруйнувати будь-які оборонні укріплення.
Спроби росіян просунутися на Костянтинівку — це прагнення скоротити лінію фронту. Сам Краматорський напрямок довгий час залишався порівняно малоактивним, оскільки перед Краматорськом та Слов'янськом розташована потужна третя лінія оборони, яку будували ще з 2015 року після підписання Мінських угод.
Впервшись у цей фортифікаційний рубіж, противник зрозумів марність прямих штурмів і обрав шлях обходу з двох боків:
Однак зараз геометрія атак зміщується. На Лиманському напрямку активність штурмів впала щонайменше вдвічі, натомість на Слов'янському — зросла у два рази.
Прямий вихід на Слов'янському напрямку відкриває ворогу шлях до Райгородка, де розташований ключовий водозабір для всього Донбасу.
Після спроб виходу до Райгородка та подальшого просування ворог планує повернутися до Лиманського напрямку, щоб остаточно його "дотиснути".
Заяви керівництва РФ про нібито "повний контроль" над Костянтинівкою є свідомим інформаційно-психологічним маневром. Російське командування намагається видати бажане за дійсне на тлі активних дипломатичних процесів та для внутрішнього споживача. Насправді в місті тривають важкі, виснажливі міські бої. Противник застосовує тактику інфільтрації — просочування малих піхотних груп у житлову забудову та "сіру зону". Костянтинівка залишається ключовою фортецею південного флангу Донеччини, де Сили оборони продовжують стримувати ворога.
Однак, якщо оцінювати гіпотетичний сценарій, за якого росіяни зможуть повністю захопити місто, це матиме суттєві оперативно-тактичні та стратегічні наслідки для оборони регіону.
1. Наслідки для Сил оборони України
2. Наслідки для неокупованої території Донеччини
Резюме для експертної оцінки
Втрата Костянтинівки стала б серйозним оперативним ускладненням, однак вона не означає миттєвого провалу всього фронту на сході. Для росіян бої за це місто є вкрай виснажливими та коштують величезних втрат у живій силі й техніці. Навіть за умов просування ворога, далі на нього чекає потужний, залитий у бетон Краматорсько-Слов'янський укріпрайон, штурм якого потребуватиме від РФ ресурсів, яких вона може просто не мати у потрібному обсязі.
Поки у місті тривають контрдиверсійні заходи та вуличні бої, Сили оборони виконують головне завдання — максимально знекровлюють наступальний потенціал російської армії.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін повідомив, що у Костянтинівці лишаються близько тисячі людей, яких війська РФ планують евакуювати на окуповані території.