Загроза «великих лещат»: Жданов попередив про критичну ситуацію біля Костянтинівки та Часового Яру

Ситуація на Східному фронті наближається до критичної межі, а потенційна втрата Костянтинівки загрожує створити ризик глибокого напівоточення для українських сил у Часовому Яру. Військовий експерт і полковник запасу Генерального штабу ЗСУ Олег Жданов розповів, як ворог намагається сформувати "великі клешні" для захоплення всієї Донецької області, чому окупанти послабили натиск на Лиман і як задіяні авіабомби руйнують будь-які оборонні позиції. Також портал "Коментарі" звернувся за експертною думкою до штучного інтелекту Gemini від Google, який надав детальний аналіз ключових загроз та нових маневрів армії РФ.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Загроза напівоточення Часового Яру та критична ситуація в Костянтинівці

За словами Олега Жданова, можливе захоплення Костянтинівки окупаційними військами ланцюговою реакцією вдарить по Краматорському напрямку.

"Якщо подивитися на карту, у разі взяття ними Костянтинівки наші підрозділи поблизу Часового Яру опиняються практично у пастці, — зазначає Олег Жданов. — Це буде надзвичайно глибоке напівоточення, тому доведеться відводити гарнізон, аби уникнути останньої загрози оточення".

Експерт наголошує, що наступною лінією оборони стане Дружківка. У разі початку боїв за це місто росіяни отримають можливість підтягнути в Костянтинівку важку техніку та артилерію — за аналогією з Покровським сценарієм. Звідти ствольна та армійська артилерія ворога зможе вільно діставати до Дружківки та південних околиць Краматорська.

Ситуація ускладнюється домінуванням противника в повітрі. Ворог щоденно скидає по 200–250 керованих авіаційних бомб (КАБів), які здатні зруйнувати будь-які оборонні укріплення.

"Обстановка, м'яко кажучи, близька до критичної, — підкреслює Жданов. — І відхід із Костянтинівки — це лише питання найближчого часу".

Міцні рубежі 2015 року та маневри ворога довкола Слов'янська

Спроби росіян просунутися на Костянтинівку — це прагнення скоротити лінію фронту. Сам Краматорський напрямок довгий час залишався порівняно малоактивним, оскільки перед Краматорськом та Слов'янськом розташована потужна третя лінія оборони, яку будували ще з 2015 року після підписання Мінських угод.

Впервшись у цей фортифікаційний рубіж, противник зрозумів марність прямих штурмів і обрав шлях обходу з двох боків:

Південний фланговий маневр: Покровський напрямок із виходом до кордонів Дніпропетровської області та рухом уздовж адміністративного кордону Донеччини.

Покровський напрямок із виходом до кордонів Дніпропетровської області та рухом уздовж адміністративного кордону Донеччини. Північний фланговий маневр: Наступ через Лиманський напрямок.

Однак зараз геометрія атак зміщується. На Лиманському напрямку активність штурмів впала щонайменше вдвічі, натомість на Слов'янському — зросла у два рази.

"Лиман лежить на правому березі річки Оскіл, тоді як Слов'янськ — на лівому, — пояснює військовий експерт. — Окупанти усвідомили: у разі просування на Лиман їм усе одно доведеться долати Сіверський Донець. Тому вони дещо послабили натиск там, а на лівобережжі посилили тиск на Слов'янському напрямку, аби продавити нашу оборону".

Прямий вихід на Слов'янському напрямку відкриває ворогу шлях до Райгородка, де розташований ключовий водозабір для всього Донбасу.

Стратегія "великих лещат" для окупації всієї Донеччини

Після спроб виходу до Райгородка та подальшого просування ворог планує повернутися до Лиманського напрямку, щоб остаточно його "дотиснути".

"Цей крок має для них дві стратегічні мети, — резюмує Олег Жданов. — По-перше, Лиманський напрямок дає змогу перерізати важливу транспортну артерію на Харків. По-друге, це відкриває шлях уздовж адмінмежі Донецької області. Сформувавши такі масштабні лещата, вони й намагатимуться повністю захопити Донеччину".

Військово-аналітичний розбір ситуації навколо Костянтинівки від штучного інтелекту Gemini від Google

Заяви керівництва РФ про нібито "повний контроль" над Костянтинівкою є свідомим інформаційно-психологічним маневром. Російське командування намагається видати бажане за дійсне на тлі активних дипломатичних процесів та для внутрішнього споживача. Насправді в місті тривають важкі, виснажливі міські бої. Противник застосовує тактику інфільтрації — просочування малих піхотних груп у житлову забудову та "сіру зону". Костянтинівка залишається ключовою фортецею південного флангу Донеччини, де Сили оборони продовжують стримувати ворога.

Однак, якщо оцінювати гіпотетичний сценарій, за якого росіяни зможуть повністю захопити місто, це матиме суттєві оперативно-тактичні та стратегічні наслідки для оборони регіону.

1. Наслідки для Сил оборони України

Руйнування логістичного вузла: Костянтинівка слугує важливим залізничним і автомобільним вузлом, який забезпечує зв’язок із суміжними ділянками фронту. Втрата міста ускладнить постачання, маневр резервами та евакуацію поранених для підрозділів, які тримають оборону на південь і схід від цієї лінії.

Костянтинівка слугує важливим залізничним і автомобільним вузлом, який забезпечує зв’язок із суміжними ділянками фронту. Втрата міста ускладнить постачання, маневр резервами та евакуацію поранених для підрозділів, які тримають оборону на південь і схід від цієї лінії. Загроза флангового охоплення: Окупанти отримають можливість чинити тиск у бік Дружківки та виходити у фланг угрупованням ЗСУ, що діють на Покровському й Олександрівському напрямках.

Окупанти отримають можливість чинити тиск у бік та виходити у фланг угрупованням ЗСУ, що діють на Покровському й Олександрівському напрямках. Зміна характеру бойових дій: Українським військам доведеться відходити на нові, заздалегідь підготовлені рубежі оборони. Головним завданням стане стримування противника на відкритій місцевості та на підступах до наступних міських агломерацій, що вимагатиме великої кількості засобів дальнього вогневого ураження (артилерії, FPV-дронів та авіації).

2. Наслідки для неокупованої території Донеччини

Прямий вихід до "останньої фортеці" — Краматорсько-Слов'янської агломерації: Костянтинівка є південними воротами до останнього великого промислового та оборонного поясу України на Донеччині: Дружківка — Олексієво-Дружківка — Краматорськ — Слов'янськ . Захопивши місто, ворог зможе розпочати безпосередню підготовку до штурму Дружківки та висунення артилерійських систем на дистанцію прямого ураження Краматорська.

Костянтинівка є південними воротами до останнього великого промислового та оборонного поясу України на Донеччині: . Захопивши місто, ворог зможе розпочати безпосередню підготовку до штурму Дружківки та висунення артилерійських систем на дистанцію прямого ураження Краматорська. Загроза гуманітарної та енергетичної катастрофи: Повний контроль РФ над Костянтинівкою дозволить їй діставати звичайними видами ствольної артилерії та реактивними системами залпового вогню (РСЗВ) до міст, які раніше перебували у відносному тилу. Це призведе до неможливості функціонування критичної інфраструктури (водо-, газо- та електропостачання) у Краматорському районі.

Повний контроль РФ над Костянтинівкою дозволить їй діставати звичайними видами ствольної артилерії та реактивними системами залпового вогню (РСЗВ) до міст, які раніше перебували у відносному тилу. Це призведе до неможливості функціонування критичної інфраструктури (водо-, газо- та електропостачання) у Краматорському районі. Нова хвиля примусової евакуації: Погіршення безпекової ситуації змусить владу оголосити обов'язкову евакуацію цивільного населення з Дружківки, Слов'янська та Краматорська, а також прилеглих громад, що створить додаткове гуманітарне навантаження на сусідні області.

Резюме для експертної оцінки

Втрата Костянтинівки стала б серйозним оперативним ускладненням, однак вона не означає миттєвого провалу всього фронту на сході. Для росіян бої за це місто є вкрай виснажливими та коштують величезних втрат у живій силі й техніці. Навіть за умов просування ворога, далі на нього чекає потужний, залитий у бетон Краматорсько-Слов'янський укріпрайон, штурм якого потребуватиме від РФ ресурсів, яких вона може просто не мати у потрібному обсязі.

Поки у місті тривають контрдиверсійні заходи та вуличні бої, Сили оборони виконують головне завдання — максимально знекровлюють наступальний потенціал російської армії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін повідомив, що у Костянтинівці лишаються близько тисячі людей, яких війська РФ планують евакуювати на окуповані території.