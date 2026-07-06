Угроза «больших клешней»: Жданов предупредил о критической ситуации возле Константиновки и Часового Яра

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Недилько Ксения
Ситуация на Восточном фронте приближается к критическому пределу, а потенциальная потеря Константиновки грозит создать риск глубокого полуокружения для украинских сил в Часовом Яру. Военный эксперт и полковник запаса Генерального штаба ВСУ Олег Жданов рассказал, как враг пытается сформировать "большие клешни" для захвата всей Донецкой области, почему оккупанты ослабили давление на Лиман и как задействованные авиабомбы разрушают любые оборонные позиции. Также портал "Комментарии" обратился за экспертным мнением к искусственному интеллекту Gemini от Google, который предоставил детальный анализ ключевых угроз и новых маневров армии России.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
По словам Олега Жданова, возможный захват Константиновки оккупационными войсками цепной реакцией ударит по Краматорскому направлению.
Эксперт отмечает, что следующей линией обороны станет Дружковка. В случае начала боев за этот город россияне получат возможность подтянуть в Константиновку тяжелую технику и артиллерию по аналогии с Покровским сценарием. Оттуда ствольная и армейская артиллерия врага сможет свободно доставать до Дружковки и южных окрестностей Краматорска.
Ситуация усугубляется доминированием противника в воздухе. Враг ежедневно сбрасывает по 200–250 управляемых авиационных бомб (КАБов), способных разрушить любые оборонные укрепления.
Попытки россиян продвинуться на Константиновку – это стремление сократить линию фронта. Само Краматорское направление долгое время оставалось сравнительно малоактивным, поскольку перед Краматорском и Славянском расположена мощная третья линия обороны, которая строилась еще с 2015 года после подписания Минских соглашений.
Упершись в этот фортификационный рубеж, противник понял тщетность прямых штурмов и избрал путь обхода с двух сторон:
Однако сейчас геометрия атак смещается. На Лиманском направлении активность штурмов упала по меньшей мере вдвое, на Славянском — выросла в два раза.
Прямой выход на Славянском направлении открывает врагу путь в Райгородок, где расположен ключевой водозабор для всего Донбасса.
После попыток выхода в Райгородок и дальнейшего продвижения враг планирует вернуться в Лиманское направление, чтобы окончательно его "дожать".
Заявления руководства РФ о якобы "полном контроле" над Константиновкой является сознательным информационно-психологическим маневром. Российское командование пытается выдать желаемое за действительное на фоне активных дипломатических процессов и для внутреннего потребителя. На самом деле в городе продолжаются тяжелые, изнурительные городские бои. Противник применяет тактику инфильтрации — утечку малых пехотных групп в жилую застройку и "серую зону". Константиновка остается ключевой крепостью южного фланга Донбасса, где Силы обороны продолжают сдерживать врага.
Однако если оценивать гипотетический сценарий, при котором россияне смогут полностью захватить город, это будет иметь существенные оперативно-тактические и стратегические последствия для обороны региона.
1. Последствия для сил обороны Украины
2. Последствия для неоккупированной территории Донбасса
Резюме для экспертной оценки
Утрата Константиновки стала бы серьезным оперативным осложнением, однако она не означает мгновенного провала всего фронта на востоке . Для россиян бои за этот город крайне утомительны и стоят огромных потерь в живой силе и технике. Даже в условиях продвижения врага, дальше его ждет мощный, залитый в бетон Краматорско-Славянский укрепрайон, штурм которого потребует от РФ ресурсов, которых она может просто не иметь в нужном объеме.
Пока в городе продолжаются контрдиверсионные мероприятия и уличные бои, Силы обороны выполняют главную задачу максимально обескровливают наступательный потенциал российской армии.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин сообщил, что в Константиновке остаются около тысячи человек, которых войска РФ планируют эвакуировать на оккупированные территории.