Угроза «больших клешней»: Жданов предупредил о критической ситуации возле Константиновки и Часового Яра

Ситуация на Восточном фронте приближается к критическому пределу, а потенциальная потеря Константиновки грозит создать риск глубокого полуокружения для украинских сил в Часовом Яру. Военный эксперт и полковник запаса Генерального штаба ВСУ Олег Жданов рассказал, как враг пытается сформировать "большие клешни" для захвата всей Донецкой области, почему оккупанты ослабили давление на Лиман и как задействованные авиабомбы разрушают любые оборонные позиции. Также портал "Комментарии" обратился за экспертным мнением к искусственному интеллекту Gemini от Google, который предоставил детальный анализ ключевых угроз и новых маневров армии России.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Угроза полуокружения Часового Яра и критическая ситуация в Константиновке

По словам Олега Жданова, возможный захват Константиновки оккупационными войсками цепной реакцией ударит по Краматорскому направлению.

"Если посмотреть на карту, в случае взятия ими Константиновки наши подразделения близ Часового Яра оказываются практически в ловушке, – отмечает Олег Жданов. — Это будет чрезвычайно глубокое полуокружение, поэтому придется отводить гарнизон во избежание последней угрозы окружения".

Эксперт отмечает, что следующей линией обороны станет Дружковка. В случае начала боев за этот город россияне получат возможность подтянуть в Константиновку тяжелую технику и артиллерию по аналогии с Покровским сценарием. Оттуда ствольная и армейская артиллерия врага сможет свободно доставать до Дружковки и южных окрестностей Краматорска.

Ситуация усугубляется доминированием противника в воздухе. Враг ежедневно сбрасывает по 200–250 управляемых авиационных бомб (КАБов), способных разрушить любые оборонные укрепления.

"Обстановка, мягко говоря, близка к критической, – подчеркивает Жданов. — И выход из Константиновки это только вопрос ближайшего времени".

Крепкие рубежи 2015 года и маневры врага вокруг Славянска

Попытки россиян продвинуться на Константиновку – это стремление сократить линию фронта. Само Краматорское направление долгое время оставалось сравнительно малоактивным, поскольку перед Краматорском и Славянском расположена мощная третья линия обороны, которая строилась еще с 2015 года после подписания Минских соглашений.

Упершись в этот фортификационный рубеж, противник понял тщетность прямых штурмов и избрал путь обхода с двух сторон:

Южный фланговый маневр: Покровское направление с выходом к границам Днепропетровской области и движением вдоль административной границы Донбасса.

Покровское направление с выходом к границам Днепропетровской области и движением вдоль административной границы Донбасса. Северный фланговый маневр: Наступление через Лиманское направление.

Однако сейчас геометрия атак смещается. На Лиманском направлении активность штурмов упала по меньшей мере вдвое, на Славянском — выросла в два раза.

"Лиман лежит на правом берегу реки Оскол, тогда как Славянск – на левом, – объясняет военный эксперт. — Оккупанты осознали: в случае продвижения на Лиман им все равно придется преодолевать Северский Донец. Поэтому они несколько ослабили давление там, а на левобережье усилили давление на Славянском направлении, чтобы продавить нашу оборону".

Прямой выход на Славянском направлении открывает врагу путь в Райгородок, где расположен ключевой водозабор для всего Донбасса.

Стратегия "больших тисков" для оккупации всей Донбасса

После попыток выхода в Райгородок и дальнейшего продвижения враг планирует вернуться в Лиманское направление, чтобы окончательно его "дожать".

"Этот шаг имеет для них две стратегические цели, – резюмирует Олег Жданов. — Во-первых, Лиманское направление позволяет перерезать важную транспортную артерию в Харьков. Во-вторых, это открывает путь вдоль админграницы Донецкой области. Сформировав такие масштабные тиски, они и будут пытаться полностью захватить Донбасс".

Военно-аналитический разбор ситуации вокруг Константиновки от искусственного интеллекта Gemini от Google

Заявления руководства РФ о якобы "полном контроле" над Константиновкой является сознательным информационно-психологическим маневром. Российское командование пытается выдать желаемое за действительное на фоне активных дипломатических процессов и для внутреннего потребителя. На самом деле в городе продолжаются тяжелые, изнурительные городские бои. Противник применяет тактику инфильтрации — утечку малых пехотных групп в жилую застройку и "серую зону". Константиновка остается ключевой крепостью южного фланга Донбасса, где Силы обороны продолжают сдерживать врага.

Однако если оценивать гипотетический сценарий, при котором россияне смогут полностью захватить город, это будет иметь существенные оперативно-тактические и стратегические последствия для обороны региона.

1. Последствия для сил обороны Украины

Разрушение логистического узла: Константиновка служит важным железнодорожным и автомобильным узлом, обеспечивающим связь со смежными участками фронта. Утрата города усложнит снабжение, маневр резервами и эвакуацию раненых для подразделений, держащих оборону к югу и востоку от этой линии.

Константиновка служит важным железнодорожным и автомобильным узлом, обеспечивающим связь со смежными участками фронта. Утрата города усложнит снабжение, маневр резервами и эвакуацию раненых для подразделений, держащих оборону к югу и востоку от этой линии. Угроза флангового охвата: Оккупанты получат возможность оказывать давление в сторону Дружковки и выходить во фланг группировкой ВСУ, действующими на Покровском и Александровском направлениях.

Оккупанты получат возможность оказывать давление в сторону и выходить во фланг группировкой ВСУ, действующими на Покровском и Александровском направлениях. Изменение характера боевых действий Украинским войскам придется отходить на новые, заранее подготовленные рубежи обороны. Главной задачей станет сдерживание противника на открытой местности и подступах к следующим городским агломерациям, что потребует большого количества средств дальнего огневого поражения (артиллерии, FPV-дронов и авиации).

2. Последствия для неоккупированной территории Донбасса

Прямой выход к "последней крепости" — Краматорско-Славянской агломерации: Константиновка является южными воротами до последнего большого промышленного и оборонного пояса Украины в Донецкой области: Дружковка — Алексеево-Дружковка — Краматорск — Славянск . Захватив город, враг сможет приступить к непосредственной подготовке к штурму Дружковки и выдвижению артиллерийских систем на дистанцию прямого поражения Краматорска.

Константиновка является южными воротами до последнего большого промышленного и оборонного пояса Украины в Донецкой области: . Захватив город, враг сможет приступить к непосредственной подготовке к штурму Дружковки и выдвижению артиллерийских систем на дистанцию прямого поражения Краматорска. Угроза гуманитарной и энергетической катастрофы: Полный контроль РФ над Константиновкой позволит ей доставать обычными видами ствольной артиллерии и реактивными системами залпового огня (РСЗО) в города, ранее находившиеся в относительном тылу. Это приведет к невозможности функционирования критической инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжения) в Краматорском районе.

Полный контроль РФ над Константиновкой позволит ей доставать обычными видами ствольной артиллерии и реактивными системами залпового огня (РСЗО) в города, ранее находившиеся в относительном тылу. Это приведет к невозможности функционирования критической инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжения) в Краматорском районе. Новая волна принудительной эвакуации: Ухудшение ситуации безопасности заставит власти объявить обязательную эвакуацию гражданского населения из Дружковки, Славянска и Краматорска, а также близлежащих общин, что создаст дополнительную гуманитарную нагрузку на соседние области.

Резюме для экспертной оценки

Утрата Константиновки стала бы серьезным оперативным осложнением, однако она не означает мгновенного провала всего фронта на востоке . Для россиян бои за этот город крайне утомительны и стоят огромных потерь в живой силе и технике. Даже в условиях продвижения врага, дальше его ждет мощный, залитый в бетон Краматорско-Славянский укрепрайон, штурм которого потребует от РФ ресурсов, которых она может просто не иметь в нужном объеме.

Пока в городе продолжаются контрдиверсионные мероприятия и уличные бои, Силы обороны выполняют главную задачу максимально обескровливают наступательный потенциал российской армии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин сообщил, что в Константиновке остаются около тысячи человек, которых войска РФ планируют эвакуировать на оккупированные территории.