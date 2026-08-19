Загроза ударів по «центрах прийняття рішень»: Верховна Рада може змінити місце проведення засідань

Український парламент розглядає можливість зміни локації для засідань на більш захищений об'єкт, щоб убезпечити роботу народних обранців в умовах суттєвого підвищення ризиків повітряних ударів по столиці.

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В українському політикумі активізувалися дискусії щодо посилення безпеки вищого законодавчого органу країни. На тлі прогнозів про можливу ескалацію повітряного терору з боку РФ з'явилася ініціатива перевести роботу народних депутатів у спеціально обладнане сховище. Про такі внутрішні обговорення розповів парламентар Микита Потураєв.

"Через прогнозоване зростання інтенсивності російських атак, — заявив народний депутат, пояснюючи причини занепокоєння серед колег, — обговорюється можливість переведення парламенту в захищене приміщення".

Необхідність таких екстрених заходів зумовлена одразу кількома критичними факторами. Окрім офіційних попереджень керівництва держави про підготовку масштабних ворожих ударів, серйозне занепокоєння викликає загроза застосування ворогом важкого балістичного озброєння. Ситуація ускладнюється поточними труднощами із забезпеченням протиповітряної оборони, зокрема наявним дефіцитом протиракет до західних комплексів Patriot, що знижує шанси на успішне перехоплення балістики. До того ж, окупанти не приховують намірів цілити саме по центрах ухвалення державних рішень.

"Водночас інформація про можливе перенесення роботи Верховної Ради, — зазначають аналітики, закликаючи не поспішати з висновками, — наразі є заявою Потураєва, а не офіційним рішенням парламенту".

Наразі будівля під куполом на Грушевського продовжує функціонувати у звичному режимі, а остаточний переїзд засідань у безпечніше місце залишається на стадії превентивного обговорення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія може готувати нову масовану ракетну атаку по Україні. Про це свідчить передислокація стратегічної авіації РФ із Далекого Сходу до європейської частини країни. За наявною інформацією, близько шести-семи бомбардувальників Ту-95МС планують перемістити на аеродроми "Оленья" та "Енгельс".