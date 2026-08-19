Угроза ударов по «центрам принятия решений»: Верховная Рада может изменить место проведения заседаний

Украинский парламент рассматривает возможность смены локации для заседаний на более защищенный объект, чтобы обезопасить работу народных избранников в условиях существенного повышения рисков воздушных ударов по столице.

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В украинском политикуме активизировались дискуссии по ужесточению безопасности высшего законодательного органа страны. На фоне прогнозов о возможной эскалации воздушного террора со стороны РФ появилась инициатива перевести работу народных депутатов в специально оборудованное хранилище. О таких внутренних обсуждениях рассказал парламентарий Никита Потураев.

"Из-за прогнозируемого роста интенсивности российских атак, — заявил народный депутат, объясняя причины беспокойства среди коллег, — обсуждается возможность перевода парламента в защищенное помещение".

Необходимость таких экстренных мер обусловлена несколькими критическими факторами. Кроме официальных предупреждений руководства государства о подготовке масштабных вражеских ударов, серьезную обеспокоенность вызывает угроза применения врагом тяжелого баллистического вооружения. Ситуация усугубляется текущими трудностями с обеспечением противовоздушной обороны, в частности имеющимся дефицитом противоракет к западным комплексам Patriot, что снижает шансы на успешный перехват баллистики. К тому же оккупанты не скрывают намерений целить именно по центрам принятия государственных решений.

"В то же время, информация о возможном переносе работы Верховной Рады, — отмечают аналитики, призывая не спешить с выводами, — сейчас является заявлением Потураева, а не официальным решением парламента".

Сейчас здание под куполом на Грушевского продолжает функционировать в обычном режиме, а окончательный переезд заседаний в более безопасное место остается на стадии превентивного обсуждения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия может готовить новую массированную ракетную атаку по Украине. Об этом свидетельствует передислокация стратегической авиации РФ с Дальнего Востока в европейскую часть страны. По имеющейся информации, около шести-семи бомбардировщиков Ту-95МС планируют переместить на аэродромы "Оленья" и "Энгельс".