З'явилися вкрай тривожні дзвіночки: українців попередили про новий нищівний удар Путіна

Росія може готувати нову масовану ракетну атаку по Україні. Про це свідчить передислокація стратегічної авіації РФ із Далекого Сходу до європейської частини країни. За наявною інформацією, близько шести-семи бомбардувальників Ту-95МС планують перемістити на аеродроми "Оленья" та "Енгельс".

Фото: з відкритих джерел

Водночас щонайменше три Ту-95МС уже перебувають у повітрі після вильоту з аеродрому "Українка". Їхнє переміщення може бути частиною підготовки російської стратегічної авіації до можливого застосування крилатих ракет.

Особливу увагу привертає саме масштаб передислокації. Якщо всі заплановані борти будуть перекинуті до європейської частини РФ, це дозволить російським військовим скоротити час підготовки до пусків та зосередити більше ракетоносців на напрямку України.

За попередніми оцінками, загроза масованого удару найближчими днями підвищена. Водночас сам факт переміщення стратегічної авіації ще не означає, що атака обов’язково відбудеться у конкретний день — остаточне рішення залежить від російського військового командування.

Українським силам також доводиться враховувати можливість комбінованого удару. Росія вже неодноразово поєднувала застосування крилатих ракет, ударних безпілотників та балістичного озброєння. Саме балістичні ракети залишаються однією з найскладніших цілей для української ППО через надзвичайно короткий час підльоту.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна цього року суттєво посилила далекобійні удари по території Росії. Для атак використовуються ракети та великі групи безпілотників, які спрямовують насамперед на підприємства військово-промислового комплексу, енергетичні об’єкти та логістичну інфраструктуру. Про це пише The Washington Post.