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Появились крайне тревожные звоночки: украинцев предупредили о новом сокрушительном ударе Путина

Россия передает стратегические бомбардировщики с Дальнего Востока, что может свидетельствовать о подготовке новой ракетной атаки.

19 августа 2026, 10:35
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Клименко Елена

Россия может готовить новую массированную ракетную атаку по Украине. Об этом свидетельствует передислокация стратегической авиации РФ с Дальнего Востока в европейскую часть страны. По имеющейся информации, около шести-семи бомбардировщиков Ту-95МС планируют переместить на аэродромы "Оленья" и "Энгельс".

Появились крайне тревожные звоночки: украинцев предупредили о новом сокрушительном ударе Путина

Фото: из открытых источников

В то же время, по меньшей мере три Ту-95МС уже находятся в воздухе после вылета с аэродрома "Украинка". Их перемещение может являться частью подготовки российской стратегической авиации к возможному применению крылатых ракет.

Особое внимание привлекает именно масштаб передислокации. Если все запланированные борта будут переброшены в европейскую часть РФ, это позволит российским военным сократить время подготовки к пускам и сосредоточить больше ракетоносцев в направлении Украины.

По предварительным оценкам, угроза массированного удара в ближайшие дни повышена. В то же время, сам факт перемещения стратегической авиации еще не означает, что атака обязательно состоится в конкретный день — окончательное решение зависит от российского военного командования.

Украинским силам приходится учитывать возможность комбинированного удара. Россия уже не раз сочетала применение крылатых ракет, ударных беспилотников и баллистического вооружения. Именно баллистические ракеты остаются одной из самых сложных целей для украинского ПВО спустя чрезвычайно короткое время подлета.  

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина в этом году существенно усилила дальнобойные удары по территории России. Для атак используются ракеты и большие группы беспилотников, которые направляют, прежде всего, на предприятия военно-промышленного комплекса, энергетические объекты и логистическую инфраструктуру. Об этом пишет The Washington Post.



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