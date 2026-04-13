Загроза ракетного удару: Група стратегічних бомбардувальників Ту-22м3 прямує до кордону

З аеродрому "Оленья" зафіксовано виліт близько чотирьох бортів дальньої авіації Ту-22м3. Група ворожих літаків рухається південним курсом у напрямку Шайковки та північних кордонів України.

За даними моніторингових ресурсів, існує серйозна небезпека ракетної атаки. Окупанти можуть застосувати надзвукові ракети Х-22 або їхні модернізовані версії Х-32. Наразі бомбардувальники тримають курс на Брянську область — ймовірну зону виконання пусків.

"Можливий обстріл!" — попереджають спостерігачі, зазначаючи, що літаки вже перебувають у повітрі та прямують до пускових рубежів.

Жителів північних та прилеглих областей закликають негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.

Зазначається, що ці ракети взагалі призначалися для знищення авіаносців, якщо така Х-22 влучить у багатоповерхівку, то просто зітре її з лиця землі. Х-22 — це надзвукова ракета, яку дуже важко збити, у нас міста від неї теоритично можуть захистити тільки комплекси Patriot.

Паливо ракети Х-22 є надзвичайно токсичною речовиною, воно дуже шкідливе при контакті з людьми чи довкіллям. Ці ракети мають велике відхилення від цілі, і катастрофічно небезпечні для цивільного населення.

"Потрібно знати. Ракети Х-22/32, що пускаються з Ту-22м3. Основна різниця між двома версіями (базовим виробом/модифікацією відповідно) — навігація та дальність, що досягається зменшенням бойової частини. Ракета Х-22 – на практиці одна з найбільших бойових частин, окрім авіабомб, які застосовуються по ЛБЗ. БЧ Х-22 може доходити до майже 1 тони. Ракета Х-32 +- сумірна по бойовій частині з Іскандер-М з уламково-фугасною БЧ, близько пів тони. Ці 2 ракети, або ж базову й модифікацію об'єднують факти: жахлива точність, немалий відсоток ймовірності відмови ракети як комплексу елементів на практиці", – пишуть монітори.

Нагадаємо, що такі повідомлення публікуються не для створення панічних настроїв, а для попередження населення України, що потрібно завчасно реагувати на такі загрозу, слідкувати за сигналами тривоги сьогодні і у наступні кілька днів особливо уважно. Також варто завжди мати запаси води, їжі, тримати зарядженими ґаджети, павербенки та зарядні станції.