Угроза ракетного удара: Группа стратегических бомбардировщиков Ту-22м3 направляется к границе

С аэродрома "Оленья" зафиксирован вылет около четырех бортов дальней авиации Ту-22м3. Группа вражеских самолетов движется по южному курсу в направлении Шайковки и северных границ Украины.

По данным мониторинговых ресурсов существует серьезная опасность ракетной атаки. Оккупанты могут использовать сверхзвуковые ракеты Х-22 или их модернизированные версии Х-32. Пока бомбардировщики держат курс на Брянскую область — вероятную зону выполнения пусков.

"Возможен обстрел!" — предупреждают наблюдатели, отмечая, что самолеты уже находятся в воздухе и направляются к пусковым рубежам.

Жители северных и близлежащих областей призывают немедленно реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях к отбою.

Отмечается, что эти ракеты вообще предназначались для уничтожения авианосцев, если такая Х-22 попадет в многоэтажку, просто сотрет ее с лица земли. Х-22 – это сверхзвуковая ракета, которую очень тяжело сбить, у нас города от нее теоретически могут защитить только комплексы Patriot.

Топливо ракеты Х-22 является чрезвычайно токсичным веществом, оно очень вредно при контакте с людьми или окружающей средой. Эти ракеты имеют большое отклонение от цели и катастрофически опасны для гражданского населения.

"Нужно знать. Ракеты Х-22/32, которые пускаются с Ту-22м3. Основная разница между двумя версиями (базовым изделием/модификацией соответственно) — навигация и дальность, достигаемая уменьшением боевой части. Ракета Х-22 – на практике одна из самых больших боевых частей, кроме авиабомб, применяемых по ЛБС. БЧ Х-22 может доходить до почти 1 тонны. Ракета Х-32+- соизмерима по боевой части из Искандер-М с обломочно-фугасной БЧ, около пол тонны. Эти 2 ракеты, или базовую и модификацию объединяют факты: ужасная точность, немалый процент вероятности отказа ракеты как комплекса элементов на практике", — пишут мониторы.

Напомним, что такие сообщения публикуются не для создания панических настроений, а для предупреждения населения Украины, что нужно заранее реагировать на угрозу, следить за сигналами тревоги сегодня и в последующие несколько дней особенно внимательно. Также следует всегда иметь запасы воды, еды, держать заряженные гаджеты, павербенки и зарядные станции.