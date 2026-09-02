Загроза ракетних ударів: моніторингові пабліки попереджають про можливу масовану атаку цієї ночі

Цивільному населенню, особливо мешканцям столиці, рекомендують терміново підготуватися до ймовірних ударів і не нехтувати правилами безпеки цієї ночі. За інформацією профільних моніторингових каналів, зафіксовано ознаки підготовки Російської Федерації до масштабного обстрілу з використанням ракетного озброєння. Аналітики закликають громадян у разі ввімкнення сирен оперативно спускатися до найближчих сховищ та триматися подалі від скляних конструкцій.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Українські моніторингові спільноти, які відстежують активність стратегічної авіації та переміщення носіїв високоточної зброї ворога, оприлюднили попередження для населення. Згідно з їхніми даними, найближчі години можуть бути вкрай неспокійними через високу ймовірність ударів.

"Є повідомлення про можливу масовану атаку ворога із використанням ракет цієї ночі", — наголосили монітори, закликаючи громадян завчасно зібрати необхідні речі та перевірити доступність найближчих безпечних локацій.

Окрему увагу в екстреному сповіщенні приділено саме урядовому та адміністративному центру країни, який традиційно залишається однією з пріоритетних цілей для окупантів.

"Жителям Києва слід бути максимально обережними", — зауважують фахівці, вказуючи на необхідність особливої пильності з боку киян і гостей міста.

Ба більше, внутрішні аналітичні дані підтверджують, що під прицілом можуть опинитися конкретні локації мегаполіса. Спостерігачі підкреслили: "Згідно з наявною інформацією, особливу небезпеку може становити Київ, зокрема центральні райони міста".

Зважаючи на потенційну небезпеку використання ворогом балістичних чи крилатих ракет, мешканцям нагадують про базові правила виживання у воєнний час.

"Не ігноруйте повітряну тривогу", — резюмували автори повідомлення, додавши, що зволікання під час реальних пусків є неприпустимим.

Вони закликали дотримуватися чіткого алгоритму дій під час повітряного нападу: "Якщо почуєте сигнал — негайно вирушайте в укриття та уникайте перебування біля вікон".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні кардинально змінюють систему повітряних тривог, запроваджуючи два рівні небезпеки — жовтий та червоний — із диференційованими звуковими сигналами для захисту цивільного життя та бізнесу. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді Прем’єр-міністра Сергія Корецького. Реформа є відповіддю на нову тактику Російської Федерації, яка використовує масовані нальоти безпілотників для виснаження українських міст та підриву економічної активності.