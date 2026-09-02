Угроза ракетных ударов: мониторинговые паблики предупреждают о возможной массированной атаке этой ночью

Гражданскому населению, особенно жителям столицы, рекомендуют срочно подготовиться к вероятным ударам и не пренебрегать правилами безопасности этой ночью. По информации профильных мониторинговых каналов, зафиксированы признаки подготовки Российской Федерации к масштабным обстрелам с использованием ракетного вооружения. Аналитики призывают граждан в случае включения сирен оперативно спускаться в ближайшие убежища и держаться подальше от стеклянных конструкций.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Украинские мониторинговые сообщества, отслеживающие активность стратегической авиации и перемещение носителей высокоточного оружия врага, обнародовали предупреждения для населения. Согласно их данным, ближайшие часы могут быть крайне беспокойными из-за высокой вероятности ударов.

"Есть сообщения о возможной массированной атаке врага с использованием ракет этой ночью", — подчеркнули мониторы, призывая граждан заблаговременно собрать необходимые вещи и проверить доступность ближайших безопасных локаций.

Отдельное внимание в экстренном извещении уделено именно правительственному и административному центру страны, традиционно остающемуся одной из приоритетных целей для оккупантов.

"Жителям Киева следует быть максимально осторожными", — отмечают специалисты, указывая на необходимость особой бдительности со стороны киевлян и гостей города.

Более того, внутренние аналитические данные подтверждают, что под прицелом могут оказаться конкретные локации мегаполиса. Наблюдатели подчеркнули: "Согласно имеющейся информации, особую опасность может представлять Киев, в том числе центральные районы города".

Ввиду потенциальной опасности использования врагом баллистических или крылатых ракет жителям напоминают о базовых правилах выживания в военное время.

"Не игнорируйте воздушную тревогу", — резюмировали авторы сообщения, добавив, что промедление во время реальных пусков недопустимо.

Они призвали придерживаться четкого алгоритма действий во время воздушного нападения: "Если вы услышите сигнал — немедленно отправляйтесь в укрытие и избегайте пребывания у окон".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине кардинально изменяют систему воздушных тревог, вводя два уровня опасности — желтый и красный — с дифференцированными звуковыми сигналами для защиты гражданской жизни и бизнеса. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада Премьер-министра Сергея Корецкого. Реформа — ответ на новую тактику Российской Федерации, которая использует массированные налеты беспилотников для истощения украинских городов и подрыва экономической активности.