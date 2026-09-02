Жовтий та червоний: Зеленський про реформу системи повітряних тривог в Україні

В Україні кардинально змінюють систему повітряних тривог, запроваджуючи два рівні небезпеки — жовтий та червоний — із диференційованими звуковими сигналами для захисту цивільного життя та бізнесу. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді Прем’єр-міністра Сергія Корецького. Реформа є відповіддю на нову тактику Російської Федерації, яка використовує масовані нальоти безпілотників для виснаження українських міст та підриву економічної активності.

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Модернізація системи цивільного захисту стала реакцією на спроби окупантів паралізувати щоденну діяльність українців тривалими атаками БпЛА. Новий підхід має забезпечити чітке розуміння реального ступеня небезпеки у кожному конкретному регіоні.

"Будуть оновлені системи оповіщення про наявну загрозу, — заявив Володимир Зеленський, окреслюючи першочергові кроки реформи. — Люди мають розуміти абсолютно чітко, на що саме і як саме треба реагувати".

Для цього Кабінет Міністрів спільно з військовим керівництвом, МВС та рятувальниками запроваджують дворівневу класифікацію небезпечних ситуацій. Критерії оцінки оновлюватимуться Генеральним штабом та Повітряними Силами ЗСУ щотижня.

"Базово для жовтого рівня – наліт дронів, для червоного рівня – ракетна небезпека, включно із загрозою балістичних атак, а також масовані атаки", — деталізував Президент розподіл за категоріями озброєнь.

Паралельно зазнає змін і саме звукове супроводження тривог. Кожен рівень отримає свій унікальний сигнал, при цьому деякі застарілі норми оповіщення вже скасовано в межах оптимізації процесу.

"Зараз уже скасовано запуск вдруге сирени повітряної тривоги на позначення моменту відбою тривоги, — підкреслив глава держави, додавши, що тепер звук лунатиме лише на початку. — Наразі сирена запускається тільки на момент оголошення про початок повітряної тривоги".

Кінцевим результатом цих нововведень має стати мінімізація збитків для економіки та зменшення психологічного тиску на населення під час багатогодинних загрожуючих ситуацій.

"Головна мета цих змін – дати людям і бізнесу в Україні більше передбачуваності та розуміння, як реагувати в кожному конкретному випадку", — резюмував Зеленський.

Він також додав, що надав окреме доручення військовим та уряду розробити точнішу географічну прив'язку тривог, аби сирени вмикалися виключно в тих районах чи громадах, яким безпосередньо загрожує ворожа атака.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні окупанти атакували Дніпро ракетами-дронами "Бандероль", внаслідок чого є загиблі та поранені.