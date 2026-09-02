Желтый и красный: Зеленский о реформе системы воздушных тревог в Украине

В Украине кардинально изменяют систему воздушных тревог, вводя два уровня опасности – желтый и красный – с дифференцированными звуковыми сигналами для защиты гражданской жизни и бизнеса. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада Премьер-министра Сергея Корецкого. Реформа — ответ на новую тактику Российской Федерации, которая использует массированные налеты беспилотников для истощения украинских городов и подрыва экономической активности.

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Модернизация системы гражданской защиты стала реакцией на попытки окупантов парализовать ежедневную деятельность украинцев длительными атаками БпЛА. Новый подход должен обеспечить ясное понимание реальной степени опасности в каждом конкретном регионе.

"Будут обновлены системы оповещения об имеющейся угрозе, — заявил Владимир Зеленский, указывая на первоочередные шаги реформы. — Люди должны понимать совершенно четко, на что и как именно нужно реагировать".

Для этого Кабинет Министров совместно с военным руководством, МВД и спасателями вводят двухуровневую классификацию опасных ситуаций. Критерии оценки будут обновляться Генеральным штабом и Воздушными Силами ВСУ еженедельно.

"Базово для желтого уровня – налет дронов, для красного уровня – ракетная опасность, включая угрозу баллистических атак, а также массированные атаки", – детализировал Президент распределение по категориям вооружений.

Параллельно претерпевает изменения и само звуковое сопровождение тревог. Каждый уровень получит свой уникальный сигнал, при этом некоторые устаревшие нормы оповещения уже отменены в рамках оптимизации процесса.

"Сейчас уже отменен запуск второй раз сирены воздушной тревоги в момент отбоя тревоги, — подчеркнул глава государства, добавив, что теперь звук будет звучать только в начале. — Сейчас сирена запускается только на момент объявления о начале воздушной тревоги".

Конечным результатом этих нововведений должна стать минимизация ущерба для экономики и уменьшение психологического давления на население во время многочасовых угрожающих ситуаций.

"Главная цель этих изменений – дать людям и бизнесу в Украине больше предсказуемости и понимания, как реагировать в каждом конкретном случае", – резюмировал Зеленский.

Он также добавил, что предоставил отдельное поручение военным и правительству разработать более точную географическую привязку тревог, чтобы сирены включались исключительно в тех районах или громадах, которым непосредственно угрожает вражеская атака.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня оккупанты атаковали Днепр ракетами-дронами "Бандероль", в результате чего есть погибшие и раненые.