Желтый и красный: Зеленский о реформе системы воздушных тревог в Украине

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Недилько Ксения
В Украине кардинально изменяют систему воздушных тревог, вводя два уровня опасности – желтый и красный – с дифференцированными звуковыми сигналами для защиты гражданской жизни и бизнеса. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада Премьер-министра Сергея Корецкого. Реформа — ответ на новую тактику Российской Федерации, которая использует массированные налеты беспилотников для истощения украинских городов и подрыва экономической активности.
Иллюстративное фото
Модернизация системы гражданской защиты стала реакцией на попытки окупантов парализовать ежедневную деятельность украинцев длительными атаками БпЛА. Новый подход должен обеспечить ясное понимание реальной степени опасности в каждом конкретном регионе.
Для этого Кабинет Министров совместно с военным руководством, МВД и спасателями вводят двухуровневую классификацию опасных ситуаций. Критерии оценки будут обновляться Генеральным штабом и Воздушными Силами ВСУ еженедельно.
Параллельно претерпевает изменения и само звуковое сопровождение тревог. Каждый уровень получит свой уникальный сигнал, при этом некоторые устаревшие нормы оповещения уже отменены в рамках оптимизации процесса.
Конечным результатом этих нововведений должна стать минимизация ущерба для экономики и уменьшение психологического давления на население во время многочасовых угрожающих ситуаций.
Он также добавил, что предоставил отдельное поручение военным и правительству разработать более точную географическую привязку тревог, чтобы сирены включались исключительно в тех районах или громадах, которым непосредственно угрожает вражеская атака.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня оккупанты атаковали Днепр ракетами-дронами "Бандероль", в результате чего есть погибшие и раненые.