logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Загроза обстрілу найближчими днями: яке місто ворог може атакувати балістикою
commentss НОВИНИ Всі новини

Загроза обстрілу найближчими днями: яке місто ворог може атакувати балістикою

Яке місто може обстріляти РФ балістикою

13 лютого 2026, 22:03
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російські війська можуть завдати удару балістичним озброєнням. 

Загроза обстрілу найближчими днями: яке місто ворог може атакувати балістикою

Обстріл. Ілюстративне фото

Про загрозу повідомили моніторингові канали. Зазначається, що існує певна інформація та ознаки, які вказують на ймовірне нанесення удару балістичним озброєнням по м.Київ у найближчі 48 годин. 

“До удару може бути задіяно близько 25 балістичних ракет 9М723 комплексу "Іскандер" та ракети-обманки РМ-48У”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські війська в ніч на 12 лютого завдали чергового масованого удару по території України. Вибухи лунали в Києві, Одесі, Дніпрі. Вдень 11 лютого ворог намагався завдати удару по Львову.

У російському Міноборони заявили, що російські військовослужбовці протягом доби завдали ударів по інфраструктурі військового аеродрому, а також об'єктам транспортної інфраструктури України, які використовуються на користь ЗСУ. Повідомили, що оперативно-тактичною авіацією, ударними безпілотними літальними апаратами, ракетними військами та артилерією угруповань військ Збройних сил Російської Федерації завдано поразки інфраструктурі військового аеродрому, об'єктам транспортної інфраструктури, які використовуються в інтересах ЗСУ.

У російському міністерстві уточнили, що ударів також завдано по пунктах тимчасової дислокації українських підрозділів у 147 районах.

Тим часом президент України Володимир Зеленський станом на ранок 12 лютого повідомив, що головна ціль удару — енергетика в Києві, Одесі та Дніпрі, генерація та підстанції. Зеленський повідомив також про пошкодження на Харківщині, у Донецькій, Київській і Херсонській областях. У Краматорську дроном вдарили по будівлі ДСНС.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини