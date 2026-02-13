Загроза обстрілу найближчими днями: яке місто ворог може атакувати балістикою

Російські війська можуть завдати удару балістичним озброєнням.

Обстріл. Ілюстративне фото

Про загрозу повідомили моніторингові канали. Зазначається, що існує певна інформація та ознаки, які вказують на ймовірне нанесення удару балістичним озброєнням по м.Київ у найближчі 48 годин.

“До удару може бути задіяно близько 25 балістичних ракет 9М723 комплексу "Іскандер" та ракети-обманки РМ-48У”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські війська в ніч на 12 лютого завдали чергового масованого удару по території України. Вибухи лунали в Києві, Одесі, Дніпрі. Вдень 11 лютого ворог намагався завдати удару по Львову.

У російському Міноборони заявили, що російські військовослужбовці протягом доби завдали ударів по інфраструктурі військового аеродрому, а також об'єктам транспортної інфраструктури України, які використовуються на користь ЗСУ. Повідомили, що оперативно-тактичною авіацією, ударними безпілотними літальними апаратами, ракетними військами та артилерією угруповань військ Збройних сил Російської Федерації завдано поразки інфраструктурі військового аеродрому, об'єктам транспортної інфраструктури, які використовуються в інтересах ЗСУ.

У російському міністерстві уточнили, що ударів також завдано по пунктах тимчасової дислокації українських підрозділів у 147 районах.

Тим часом президент України Володимир Зеленський станом на ранок 12 лютого повідомив, що головна ціль удару — енергетика в Києві, Одесі та Дніпрі, генерація та підстанції. Зеленський повідомив також про пошкодження на Харківщині, у Донецькій, Київській і Херсонській областях. У Краматорську дроном вдарили по будівлі ДСНС.



