Угроза обстрела в ближайшие дни: какой город враг может атаковать баллистикой

Российские войска могут нанести удар баллистическим вооружениям.

Обстрел. Иллюстративное фото

Об угрозе сообщили мониторинговые каналы. Отмечается, что существует определенная информация и признаки, указывающие на вероятное нанесение удара баллистическим вооружением по г.Киев в ближайшие 48 часов.

"К удару может быть задействовано около 25 баллистических ракет 9М723 комплекса "Искандер" и ракеты-обманки РМ-48У", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска в ночь на 12 февраля нанесли очередной массированный удар по территории Украины. Взрывы раздавались в Киеве, Одессе, Днепре. Днем 11 февраля враг пытался нанести удар по Львову.

В российском Минобороны заявили, что российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома, а также объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в пользу ВСУ. Сообщили, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

В российском министерстве уточнили, что удары также нанесены по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 147 районах.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский на утро 12 февраля сообщил, что главная цель удара — энергетика в Киеве, Одессе и Днепре, генерация и подстанции. Зеленский сообщил также о повреждениях в Харьковской области, в Донецкой, Киевской и Херсонской областях. В Краматорске дроном ударили по зданию ГСЧС.



