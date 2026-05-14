Загроза нових обстрілів: Юрій Ігнат попередив про ракетні резерви РФ та небезпеку з Каспію

"Вірогідність ударів зберігається": у Повітряних силах проаналізували тип озброєння останньої атаки

14 травня 2026, 12:20
Недилько Ксения

Російські окупаційні війська можуть завдати повторних ракетних ударів по території України найближчим часом. Про це в ефірі програми "Ранок.LIVE" заявив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, закликавши громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Аналізуючи тактику останнього обстрілу, представник командування звернув увагу на зміну типів ракет, які застосував ворог. Цього разу загарбники вирішили утриматися від запусків крилатих ракет морського базування "Калібр", а також не задіювали комплекси "Іскандер-К". Натомість основний вогневий удар було завдано силами стратегічної авіації та балістичними ракетами типу "Іскандер-М".

Попри завершення поточної хвилі, безпекова ситуація залишається вкрай напруженою через наявність у ворога нерозгорнутих резервів.

"Вірогідність подальших ударів зберігається", — підкреслив Юрій Ігнат, додавши, що під загрозою нових пусків залишаються українські регіони, зокрема через готовність флотських угруповань ворога у Каспійській акваторії.

Зазначимо, що у ніч на 14 травня (з 18:00 13 травня), одразу після масованого удару дронів протягом дня (майже 800 БпЛА), противник продовжив атаку, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ.
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано та здійснено супровід 731 засобу повітряного нападу – 56 ракет і 675 БпЛА.                                                                                       



