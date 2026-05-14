logo

BTC/USD

78046

ETH/USD

2172.87

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Угроза новых обстрелов: Юрий Игнат предупредил о ракетных резервах РФ и опасности из Каспия
commentss НОВОСТИ Все новости

Угроза новых обстрелов: Юрий Игнат предупредил о ракетных резервах РФ и опасности из Каспия

"Вероятность ударов сохраняется": в Воздушных силах проанализировали тип вооружения последней атаки

14 мая 2026, 12:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российские оккупационные войска могут нанести повторные ракетные удары по территории Украины в ближайшее время. Об этом в эфире программы "Ранок.LIVE" заявил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, призвав граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Угроза новых обстрелов: Юрий Игнат предупредил о ракетных резервах РФ и опасности из Каспия

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Анализируя тактику последних обстрелов, представитель командования обратил внимание на изменение типов ракет, которые применил враг. В этот раз захватчики решили воздержаться от запусков крылатых ракет морского базирования "Калибр", а также не задействовали комплексы "Искандер-К". Основной огневой удар был нанесен силами стратегической авиации и баллистическими ракетами типа "Искандер-М".

Несмотря на завершение текущей волны, ситуация с безопасностью остается крайне напряженной из-за наличия у врага неразвернутых резервов.

"Вероятность дальнейших ударов сохраняется" , — подчеркнул Юрий Игнат, добавив, что под угрозой новых пусков остаются украинские регионы, в частности из-за готовности флотских группировок врага в Каспийской акватории.

Отметим, что в ночь на 14 мая (с 18:00 13 мая) сразу после массированного удара дронов в течение дня (почти 800 БпЛА) противник продолжил атаку , нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – Киев.
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано и осуществлено сопровождение 731 средства воздушного нападения – 56 ракет и 675 БпЛА .                                                                                         



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости