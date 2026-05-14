Угроза новых обстрелов: Юрий Игнат предупредил о ракетных резервах РФ и опасности из Каспия

Российские оккупационные войска могут нанести повторные ракетные удары по территории Украины в ближайшее время. Об этом в эфире программы "Ранок.LIVE" заявил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, призвав граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Анализируя тактику последних обстрелов, представитель командования обратил внимание на изменение типов ракет, которые применил враг. В этот раз захватчики решили воздержаться от запусков крылатых ракет морского базирования "Калибр", а также не задействовали комплексы "Искандер-К". Основной огневой удар был нанесен силами стратегической авиации и баллистическими ракетами типа "Искандер-М".

Несмотря на завершение текущей волны, ситуация с безопасностью остается крайне напряженной из-за наличия у врага неразвернутых резервов.

"Вероятность дальнейших ударов сохраняется" , — подчеркнул Юрий Игнат, добавив, что под угрозой новых пусков остаются украинские регионы, в частности из-за готовности флотских группировок врага в Каспийской акватории.

Отметим, что в ночь на 14 мая (с 18:00 13 мая) сразу после массированного удара дронов в течение дня (почти 800 БпЛА) противник продолжил атаку , нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – Киев.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано и осуществлено сопровождение 731 средства воздушного нападения – 56 ракет и 675 БпЛА .