Кличко нажахав даними про наслідки жорсткого удау по Києву: термінова заява
Кличко нажахав даними про наслідки жорсткого удау по Києву: термінова заява

У результаті обстрілу Києва кількість загиблих зросла до трьох, ще 40 людей отримали поранення

14 травня 2026, 11:25
Клименко Елена

У Києві 14 травня внаслідок масованої атаки російських військ загинули щонайменше троє людей. Кількість постраждалих продовжує зростати і наразі становить 40 осіб. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Кличко нажахав даними про наслідки жорсткого удау по Києву: термінова заява

Фото: з відкритих джерел

За його словами, серед поранених є двоє дітей, що свідчить про значні наслідки удару для цивільного населення. Частину постраждалих було госпіталізовано — загалом до лікарень доправили 31 людину, включно з однією дитиною. Медики надають необхідну допомогу, стан деяких пацієнтів оцінюється як тяжкий.

У місті тривають аварійно-рятувальні роботи. На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС, рятувальники розбирають завали та перевіряють пошкоджені будівлі. Інформація про наслідки атаки оновлюється, оскільки пошукові роботи ще не завершені.

Спочатку повідомлялося про одну загиблу людину та десятки постраждалих. Згодом кількість жертв зросла до двох, а пізніше — до трьох. Станом на ранок кількість поранених становила 32 особи, серед яких були й ті, хто перебував у важкому стані в лікарнях, зокрема маленька дитина віком один місяць.

Російські війська атакували столицю ударними безпілотниками та балістичними ракетами, що призвело до значних руйнувань у різних районах міста. Пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

"Коментарі" вже писали, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував чергову масовану атаку Росії на українські міста, наголосивши, що вона відбулася на тлі міжнародних переговорів у Пекіні та ще раз підкреслила глобальний характер загрози з боку російського керівництва.



Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/6613
