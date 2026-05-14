Кличко напугал данными о последствиях жесткого удау по Киеву: срочное заявление

В Киеве 14 мая в результате массированной атаки российских войск погибли по меньшей мере три человека. Число пострадавших продолжает расти и в настоящее время составляет 40 человек. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, среди раненых двое детей, что свидетельствует о значительных последствиях удара для гражданского населения. Часть пострадавших была госпитализирована — всего в больницы доставлен 31 человек, включая одного ребенка. Медики оказывают необходимую помощь, состояние некоторых пациентов оценивается как тяжелое.

В городе продолжаются аварийно-спасательные работы. На местах попаданий работают подразделения ГСЧС, спасатели разбирают завалы и проверяют поврежденные здания. Информация о последствиях атаки обновляется, поскольку поисковые работы еще не завершены.

Сначала сообщалось об одном погибшем человеке и десятках пострадавших. Впоследствии количество жертв возросло до двух, а позже – до трех. По состоянию на утро количество раненых составило 32 человека, среди которых были и находившиеся в тяжелом состоянии в больницах, в том числе маленький ребенок в возрасте одного месяца.

Российские войска атаковали столицу ударными беспилотниками и баллистическими ракетами, что привело к значительным разрушениям в разных районах города. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

"Комментарии" уже писали , что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал очередную массированную атаку России на украинские города, подчеркнув, что она состоялась на фоне международных переговоров в Пекине и еще раз подчеркнула глобальный характер угрозы со стороны российского руководства.