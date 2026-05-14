logo

BTC/USD

78046

ETH/USD

2172.87

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кличко напугал данными о последствиях жесткого удау по Киеву: срочное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Кличко напугал данными о последствиях жесткого удау по Киеву: срочное заявление

В результате обстрела Киева количество погибших возросло до трех, еще 40 человек получили ранения

14 мая 2026, 11:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В Киеве 14 мая в результате массированной атаки российских войск погибли по меньшей мере три человека. Число пострадавших продолжает расти и в настоящее время составляет 40 человек. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Кличко напугал данными о последствиях жесткого удау по Киеву: срочное заявление

Фото: из открытых источников

По его словам, среди раненых двое детей, что свидетельствует о значительных последствиях удара для гражданского населения. Часть пострадавших была госпитализирована — всего в больницы доставлен 31 человек, включая одного ребенка. Медики оказывают необходимую помощь, состояние некоторых пациентов оценивается как тяжелое.

В городе продолжаются аварийно-спасательные работы. На местах попаданий работают подразделения ГСЧС, спасатели разбирают завалы и проверяют поврежденные здания. Информация о последствиях атаки обновляется, поскольку поисковые работы еще не завершены.

Сначала сообщалось об одном погибшем человеке и десятках пострадавших. Впоследствии количество жертв возросло до двух, а позже – до трех. По состоянию на утро количество раненых составило 32 человека, среди которых были и находившиеся в тяжелом состоянии в больницах, в том числе маленький ребенок в возрасте одного месяца.

Российские войска атаковали столицу ударными беспилотниками и баллистическими ракетами, что привело к значительным разрушениям в разных районах города. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

"Комментарии" уже писали , что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал очередную массированную атаку России на украинские города, подчеркнув, что она состоялась на фоне международных переговоров в Пекине и еще раз подчеркнула глобальный характер угрозы со стороны российского руководства.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/vitaliy_klitschko/6613
Теги:

Новости

Все новости