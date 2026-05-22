Загроза нападу з Білорусі: які шанси росіян на успіх

Путін не залишає спроб втягнути у війну проти України сусідню Білорусь. Новини про можливість відкриття північного фронту іноді потрапляють на лінії світових ЗМІ. Все частіше тему для таких розмов підігріває сам Лукашенко, коли перед телекамерами інспектує склади із протигазами, нібито готуючи війська, чи обговорює це зі своїми генералами. Чи справді Мінськ наважиться воювати проти України? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, вивчивши думки експертів.

Фото: із відкритих джерел

Є кілька сценаріїв

Військовий експерт, засновник БТ "Реактивна пошта" Павло Нарожний в інтерв'ю Українському радіо зазначив, що з Білорусі, швидше за все, не буде прямого наступу або якогось значного скупчення військ та техніки.

"Це просто безглуздо робити з їхньої точки зору, хоча недооцінювати Герасимова все ж таки не варто", — зазначив експерт.

При цьому він спрогнозував інші можливі варіанти розвитку подій.

"А ось інший сценарій – абсолютно реальний. Я маю на увазі просто скупчення військ. Вони завезуть туди умовно 50-60 тисяч, і ми не зможемо не реагувати на цю ситуацію", – визнає Нарожний.

Він пояснив, що в такому разі нам потрібно буде з якоїсь іншої ділянки фронту перекинути туди війська.

"Тобто це банальне стримування сил. Вони просто стоятимуть, ми теж стоятимемо, а в цей момент на інших ділянках фронту можуть відбуватися активні бойові дії", — додав Нарожний.

Також експерт визнає, що бомбардувати прикордонні території – це вони, на жаль, можуть зробити. Він навів приклад, що у Сумській області усі населені пункти на відстані 6-7 км відселені.

Не виключено і третій сценарій – це робота диверсійних груп. Однак він додав, що їм у такому разі треба перетнути кордон, а це зробити дуже складно, оскільки там ліси, болота. Водночас Нарожний не виключає, що "десь знайти якусь шпарину вони теоретично зможуть".

Він виключає ще один варіант, коли противник може зайти на якісь ділянки відносно невеликим підрозділом.

Наші контрнаступальні дії можуть мати дуже фатальні наслідки для білоруського режиму

Військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров заявив в ефірі Radio NV, що Росія може спробувати атакувати Україну з північних кордонів, проте потенціалу та можливостей для успіху у неї немає.

Він зазначив, що бачить у цьому регіоні дуже великий потенціал резерву.

"Умовно тих же колишніх військових з досвідом бойових дій, які можуть швидко мобілізуватися, взяти автомати до рук і піти. Причому багато хто дуже непогано екіпірований і з дуже хорошим досвідом", – сказав Крамаров.

Він пояснив, що таке рішення може призвести до проблем для самої Росії, адже для настання з півночі їй потрібні значні резерви, а взяти їх вона може лише з Донбасу.

"Хіба що під Покровськом та Мирноградом. І це дуже сильно послабить російські можливості на фронті. А нам не потрібно буде виймати частини навіть з лінії бойового зіткнення. Ми тут розберемося власними силами, які є в тилу та резерві", – додав Крамаров.

Він також зазначив, що такий напад зробить для України Білорусь ще однією країною-агресором. І це, на думку експерта, може стати проблемою для самого режиму Лукашенка.

"Наші контрнаступальні дії в даному випадку можуть мати дуже фатальні наслідки для білоруського режиму. Від Чернігова до Мінська всього 134 км. І для білорусів це буде дуже погано. Я впевнений, що Лукашенко з останніх сил чинитиме опір ще одній спробі втягнути його у війну", – поділився думкою експерт.

