Загроза нападу з Білорусі: які шанси росіян на успіх

Кравцев Сергей
Путін не залишає спроб втягнути у війну проти України сусідню Білорусь. Новини про можливість відкриття північного фронту іноді потрапляють на лінії світових ЗМІ. Все частіше тему для таких розмов підігріває сам Лукашенко, коли перед телекамерами інспектує склади із протигазами, нібито готуючи війська, чи обговорює це зі своїми генералами. Чи справді Мінськ наважиться воювати проти України? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, вивчивши думки експертів.
Фото: із відкритих джерел
Військовий експерт, засновник БТ "Реактивна пошта" Павло Нарожний в інтерв'ю Українському радіо зазначив, що з Білорусі, швидше за все, не буде прямого наступу або якогось значного скупчення військ та техніки.
При цьому він спрогнозував інші можливі варіанти розвитку подій.
Він пояснив, що в такому разі нам потрібно буде з якоїсь іншої ділянки фронту перекинути туди війська.
Також експерт визнає, що бомбардувати прикордонні території – це вони, на жаль, можуть зробити. Він навів приклад, що у Сумській області усі населені пункти на відстані 6-7 км відселені.
Не виключено і третій сценарій – це робота диверсійних груп. Однак він додав, що їм у такому разі треба перетнути кордон, а це зробити дуже складно, оскільки там ліси, болота. Водночас Нарожний не виключає, що "десь знайти якусь шпарину вони теоретично зможуть".
Він виключає ще один варіант, коли противник може зайти на якісь ділянки відносно невеликим підрозділом.
Військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров заявив в ефірі Radio NV, що Росія може спробувати атакувати Україну з північних кордонів, проте потенціалу та можливостей для успіху у неї немає.
Він зазначив, що бачить у цьому регіоні дуже великий потенціал резерву.
Він пояснив, що таке рішення може призвести до проблем для самої Росії, адже для настання з півночі їй потрібні значні резерви, а взяти їх вона може лише з Донбасу.
Він також зазначив, що такий напад зробить для України Білорусь ще однією країною-агресором. І це, на думку експерта, може стати проблемою для самого режиму Лукашенка.
