Угроза нападения из Беларуси: какие шансы россиян на успех

Кравцев Сергей
Путин не оставляет попыток втянуть в войну против Украины соседнюю Беларусь. Новости о возможности открытия северного фронта время от времени попадают на полосы мировых СМИ. Все чаще тему для таких разговоров подогревает сам Лукашенко, когда перед телекамерами инспектирует склады с противогазами, якобы готовя войска, или обсуждает это со своими генералами. Действительно ли Минск решится воевать против Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в интервью Украинскому радио отметил, из Беларуси, скорее всего, не будет прямого наступления или какого-то значительного скопления войск и техники.
При этом он спрогнозировал и другие возможные варианты развития событий.
Он пояснил, что в таком случае нам нужно будет с какого-то другого участка фронта перебросить туда войска.
Также эксперт признает, что бомбить приграничные территории – это они, к сожалению, могут сделать. Он привел пример, что в Сумской области все населенные пункты на расстоянии 6-7 км отселены.
Не исключен и третий сценарий – это работа диверсионных групп. Однако он добавил, что им в таком случае нужно пересечь границу, а это сделать очень сложно, поскольку там леса, болота. В то же время Нарожный не исключает, что "где-то найти какую-то лазейку они теоретически смогут".
Он не исключает еще один вариант, когда противник может зайти на какие-то участки относительно небольшим подразделением.
Военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров заявил в эфире Radio NV, что Россия может попытаться атаковать Украину с северных границ, однако потенциала и возможностей для успеха у нее нет.
Он отметил, что видит в этом регионе очень большой потенциал резерва.
Он пояснил, что такое решение может привести к проблемам для самой России, ведь для наступления с севера ей нужны значительные резервы, а взять их она может только из Донбасса.
Он также отметил, что такое нападение сделает для Украины Беларусь еще одной страной-агрессором. И это, по мнению эксперта, может стать проблемой уже для самого режима Лукашенко.
