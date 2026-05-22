Угроза нападения из Беларуси: какие шансы россиян на успех

Путин не оставляет попыток втянуть в войну против Украины соседнюю Беларусь. Новости о возможности открытия северного фронта время от времени попадают на полосы мировых СМИ. Все чаще тему для таких разговоров подогревает сам Лукашенко, когда перед телекамерами инспектирует склады с противогазами, якобы готовя войска, или обсуждает это со своими генералами. Действительно ли Минск решится воевать против Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Есть несколько сценариев

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в интервью Украинскому радио отметил, из Беларуси, скорее всего, не будет прямого наступления или какого-то значительного скопления войск и техники.

"Это просто бессмысленно делать с их точки зрения, хотя недооценивать Герасимова все же не стоит", – отметил эксперт.

При этом он спрогнозировал и другие возможные варианты развития событий.

"А вот другой сценарий – абсолютно реальный. Я имею в виду просто скопление войск. Они завезут туда условно 50-60 тысяч, и мы не сможем не реагировать на эту ситуацию", – признает Нарожный.

Он пояснил, что в таком случае нам нужно будет с какого-то другого участка фронта перебросить туда войска.

"То есть это банальное сдерживание сил. Они будут просто стоять, мы тоже будем стоять, а в этот момент на других участках фронта могут происходить активные боевые действия", – добавил Нарожный.

Также эксперт признает, что бомбить приграничные территории – это они, к сожалению, могут сделать. Он привел пример, что в Сумской области все населенные пункты на расстоянии 6-7 км отселены.

Не исключен и третий сценарий – это работа диверсионных групп. Однако он добавил, что им в таком случае нужно пересечь границу, а это сделать очень сложно, поскольку там леса, болота. В то же время Нарожный не исключает, что "где-то найти какую-то лазейку они теоретически смогут".

Он не исключает еще один вариант, когда противник может зайти на какие-то участки относительно небольшим подразделением.

Наши контрнаступательные действия могут иметь очень фатальные последствия для белорусского режима

Военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров заявил в эфире Radio NV, что Россия может попытаться атаковать Украину с северных границ, однако потенциала и возможностей для успеха у нее нет.

Он отметил, что видит в этом регионе очень большой потенциал резерва.

"Условно тех же бывших военных с опытом боевых действий, которые могут быстро мобилизоваться, взять автоматы в руки и пойти. Причем многие очень неплохо экипированы и с очень хорошим опытом", – сказал Крамаров.

Он пояснил, что такое решение может привести к проблемам для самой России, ведь для наступления с севера ей нужны значительные резервы, а взять их она может только из Донбасса.

"Разве что под Покровском и Мирноградом. И это очень сильно ослабит российские возможности на фронте. А нам не нужно будет вынимать части даже с линии боевого столкновения. Мы здесь разберемся собственными силами, которые есть в тылу и резерве", – добавил Крамаров.

Он также отметил, что такое нападение сделает для Украины Беларусь еще одной страной-агрессором. И это, по мнению эксперта, может стать проблемой уже для самого режима Лукашенко.

"Наши контрнаступательные действия в данном случае могут иметь очень фатальные последствия для белорусского режима. От Чернигова до Минска всего 134 км. И для белорусов это будет очень плохо. Я уверен, что Лукашенко будет из последних сил сопротивляться еще одной попытке втянуть его в войну", – поделился мнением эксперт.

