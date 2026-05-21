Путин повышает ставки: какие боеприпасы РФ доставила в Беларусь

Москва официально доставила ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения ракетной бригады на территории Беларуси в рамках ядерных учений. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

В ведомстве Андрея Белоусова отметили, что личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.

Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич говорит, что тот факт, что Россия только сейчас доставила в Беларусь ракету "Искандер-М" с ядерной БЧ дает ответ на вопрос, было ли реально размещено ядерное оружие в Беларуси ранее. Ведь учения, которые проводят РВСН призваны отработать "применение". И, если бы на территории Беларуси были реальные боеприпасы с ядерной боевой частью, логично было бы русским отрабатывать алгоритмы работы с ними. Тем более что это новая локация. Но пришлось тянуть ракету из РФ.

"Вот и наглядная демонстрация реальности махания ядерной дубинкой от Лукашенко. Его место – просто шута, который грозит остальным. Соседи напрягаются. Путину приятно. И "безопасно" – грозит ведь не он, но в случае чего именно его будут просить угомонить излишне активного дедушку из Беларуси", – отметил эксперт.

