Беларусь втянули в ядерную игру Кремля: чего на самом деле добивается Путин

Россия начала масштабные военные учения с привлечением ядерных сил, в рамках которых отрабатываются сценарии применения стратегического оружия, в том числе с учетом его размещения в Беларуси. Как отмечается, учения пройдут с 19 по 21 мая. В Москве заявляют, что маневры проводятся в условиях "угрозы агрессии" и преследуют цель проверку боевой готовности стратегических сил сдерживания. Интересно, что несколько дней назад Путин похвастался разработками ракет "Посейдон" и "Буревестник" и пригрозил ядерным "Орешником". Можно ли считать такие маневры РФ попыткой повысить ставки в войне с Украиной? Не увеличилась ли угроза применения ядерного оружия РФ? Издание "Комментарии" обратилось с этими вопросами к экспертам.

В вопросе использования ядерного оружия Россия очень зависит от позиции своих партнеров

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко отметила, что эти учения и агрессивная риторика Путина по разным видам вооружений – классическая попытка повысить ставки в информационном пространстве, а не на поле боя.

"Россия уже не впервые пытается навязать своему противнику, главным образом – Украине, решение из-за страха и демонстрации возможностей, а также подталкивает Запад к самосдерживанию в вопросах военной помощи Украине", – отметила эксперт.

При этом Ева Антоненко говорит, что реальная угроза применения ядерного оружия Россией не увеличилась. Подлинная подготовка к ядерному удару осуществлялась бы в режиме секретности, а не под камерами. Как это было с запусками того же "Орешника", когда западные разведки фиксировали подготовку, но публичные заявления на этот счет не делались.

"В вопросе использования ядерного оружия Россия очень зависит от позиции своих партнеров, которых у него осталось немного. В первую очередь это Китай, лидер которого неоднократно публично отмечал, что ядерное оружие использовать нельзя. Это не из-за миролюбия Китая, а из-за его прагматических интересов. Ядерная эскалация автоматически означает нарастание хаоса и колоссальный мировой кризис, падение рынков, начало гонки вооружений и, скорее всего, усиление военного присутствия США в Азии и не только. То есть все то, чего Пекин допустить не хочет. В случае использования ядерного оружия Россия потеряет своего мощного союзника, который стал его ключевым торговым партнером", – отметила эксперт.

По ее словам, аналогично и Ирану, который, если РФ использует ядерное оружие, окажется под более жестким прицелом Запада и Израиля из-за обогащения урана.

Однако это не означает, что риска нет вообще. Ядерное оружие может использовать, если возникнет прямая угроза существованию режима или в случае катастрофической ситуации на фронте, когда в Москве решат, что других средств стало недостаточно. Одновременно с уверенностью, что Запад не ответит на такие действия, а Китай ограничится дипломатическим беспокойством. Однако в настоящее время такая ситуация не наблюдается. Показателен еще один момент. РФ продолжает вовлекать Беларусь в свои учения и пытается закрепить ее статус как неотделимую часть своего военного пространства. Однако Лукашенко, судя по тому, что при последнем масштабном обстреле "Шахеды" маневрировали вдоль белорусской границы, а не сокращали путь через территорию Беларуси, втягиваться напрямую в начатую Россией войну не спешит", – подытожила Ева Антоненко.

Лукашенко понимает, что будет в случае перехода за красные линии

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии Виталий Кулик сразу заметил, что угроза применения Россией ядерного оружия была всегда. Сейчас лишь поменялся процент вероятности.

"Более того, я считаю, что в этой войне, так или иначе, мы с такой угрозой можем столкнуться. Вопрос, куда она полетит и в каком виде", – отметил эксперт.

Что касается этих непосредственно учений, то Виталий Кулик говорит, очевидно, что это штабно-полевые учения. Поскольку непосредственно испытание ядерного оружия не происходит. Назвать их белорусско-русскими достаточно сложно. Хотя они и проходят на территории Беларуси, все необходимые рычаги находятся в руках России.

"То, что ядерное оружие есть на территории Беларуси, не означает, что оно белорусское. Как и не значит, что Лукашенко оказывает влияние на ее использование. Ему ее могут показать и может быть макет. И не больше. Что касается самих учений, то, конечно, есть аудитория, которая это потребляет. Во-первых, это внутренняя аудитория, которой показывают мощь, готовность, неотвратимость и так далее. Вторая аудитория – это мера, которую нужно испугать, особенно сейчас, в новых электоральных циклах и в росте страхов перед возможным вторжением России в Европейский Союз. И третье – это, конечно, Украина. Мол, смотрите, у нас здесь разворачивается… И Зеленский на это превентивно отреагировал, указав, что мы видим развертывание военной инфраструктуры у своих границ и в случае возникновения реальной угрозы – готовы превентивно отвечать. Что такое ответить превентивно? Это нанесло удары по белорусской территории, в местах концентрации российских военных сил или прокси, переодетых в белорусскую форму российских военнослужащих", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Более того, продолжает Виталий Кулик, такой удар будет полностью воспринят мерой, как необходимый шаг в целях самообороны.

"Беларусь опасается переходить к полноценной войне с Украиной, поскольку нет достаточного количества боеспособных подразделений и готовности воевать серьезно. Она способна только на провокацию на границе или в приграничных участках. Поэтому если Лукашенко зайдет за "красные линии", может получить проблемы, а потом, я думаю, что следующий шаг будет появление военных подразделений так называемой военной оппозиции белорусской на территории уже Беларуси и проведение освободительной войны от оккупационного лукашистского режима – констатировал Виталий Кулик.

