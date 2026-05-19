Білорусь втягнули у ядерну гру Кремля: чого насправді домагається Путін

Росія розпочала масштабні військові навчання із залученням ядерних сил, у межах яких відпрацьовуються сценарії застосування стратегічної зброї, зокрема з урахуванням її розміщення в Білорусі. Як зазначається, навчання пройдуть з 19 по 21 травня. У Москві заявляють, що маневри проводяться в умовах "загрози агресії" та мають на меті перевірку бойової готовності стратегічних сил стримування. Цікаво, що кілька днів тому Путін похвалився розробками ракет "Посейдон" і "Буревісник" та пригрозив ядерним "Орєшніком". Чи можна вважати такі маневри РФ спробою підвищити ставки у війні з Україною? Чи не збільшилася загроза застосування ядерної зброї РФ? Видання "Коментарі" звернулося з цими питаннями до експертів.

У питанні використання ядерної зброї Росія дуже залежить від позиції своїх партнерів

Експерт Українського інституту політики Єва Антоненко зазначила, що ці навчання та агресивна риторика Путіна щодо різних видів озброєнь – класична спроба підвищити ставки в інформаційному просторі, а не на полі бою.

"Росія вже не вперше намагається нав’язати своєму супротивнику, головним чином – Україні, рішення через страх та демонстрацію можливостей, а також підштовхує Захід до самостримування у питаннях військової допомоги Україні", – зазначила експерт.

При цьому Єва Антоненко говорить, що реальна загроза застосування ядерної зброї Росією наразі не збільшилася. Справжня підготовка до ядерного удару здійснювалася б у режимі секретності, а не під камерами. Як це було з запусками того ж "Орєшніка", коли західні розвідки фіксували підготовку, але публічні заяви з цього приводу не робилися.

"У питанні використання ядерної зброї Росія дуже залежить від позиції своїх партнерів, яких у неї залишилося небагато. В першу чергу це Китай, лідер якого неодноразово публічно наголошував на тому, що ядерну зброю використовувати не можна. Це не через миролюбність Китаю, а через його прагматичні інтереси. Ядерна ескалація автоматично означає наростання хаосу та колосальну світову кризу, падіння ринків, початок гонки озброєнь і, швидше за все – посилення військової присутності США в Азії і не тільки. Тобто, все те, чого Пекін допустити не хоче. У випадку використання ядерної зброї Росія втратить свого найпотужнішого союзника, який став її ключовим торговим партнером", – зазначила експерт.

За її словами, аналогічно і з Іраном, який, якщо РФ використає ядерну зброю, опиниться під значно жорсткішим прицілом Заходу та Ізраїлю через збагачення урану.

"Однак це не означає, що ризику немає взагалі. Ядерну зброю РФ може використати, якщо виникне пряма загроза існуванню режиму або у випадку катастрофічної ситуації на фронті, коли в Москві вирішать, що інших засобів стало недостатньо. Одночасно з впевненістю, що Захід не відповість на такі дії, а Китай обмежиться дипломатичним занепокоєнням. Однак наразі така ситуація не спостерігається. Показовим є іще один момент. РФ продовжує втягувати Білорусь у свої навчання та намагається закріпити її статус як невіддільної частини свого військового простору. Однак Лукашенко, судячи з того, що за останнього масштабного обстрілу "Шахеди" маневрували вздовж білоруського кордону, а не скорочували шлях через територію Білорусі, втягуватися напряму у розпочату Росією війну не поспішає", – підсумувала Єва Антоненко.

Лукашенко розуміє, що буде у разі переходу за "червоні лінії"

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, експерт РНБО у 2001-2011 рр. з питань заморожених конфліктів у Євразії Віталій Кулик відразу зауважив, що загроза застосування Росією ядерної зброї існувала завжди. Зараз лише змінився відсоток ймовірності.

"Більше того, я вважаю, що в цій війні так чи інакше ми з такою загрозою можемо зіштовхнутися. Питання, куди вона полетить і в якому вигляді", – зазначив експерт.

Щодо цих безпосередньо навчань, то Віталій Кулик говорить, очевидно, що це штабно-польові навчання. Оскільки безпосередньо випробування ядерної зброї не відбувається. Назвати їх білорусько-російськими досить складно. Хоча вони й відбуваються на території Білорусі, проте всі необхідні важелі знаходяться в руках Росії.

"Те, що ядерна зброя є на території Білорусі, не означає, що вона білоруська. Як і не означає, що Лукашенко має вплив на її використання. Йому її можуть показати і то, можливо, макет. І не більше. Щодо самих навчань, звичайно, що є аудиторія, яка це споживає. По-перше, це внутрішня аудиторія, якій показують міць, готовність, невідворотність і так далі. Друга аудиторія – це захід, якого треба налякати, особливо зараз, в нових електоральних циклах і в зростаннях страхів перед можливим вторгненням Росії в Європейський Союз. І третє – це, звичайно, що Україна. Мовляв, дивіться, у нас тут розгортається… І Зеленський на це превентивно відреагував, вказавши на те, що ми бачимо розгортання військової інфраструктури біля своїх кордонів і у випадку виникнення реальної загрози – готові превентивно відповідати. Що таке превентивно відповісти? Це нанести удари по білоруській території, в місцях концентрації російських військових сил або проксі, перевдягнутих в білоруську форму російських військовослужбовців", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Більше того, продовжує Віталій Кулик, такий удар буде цілком сприйнятий заходом, як необхідний крок в цілях самооборони.

"Білорусь побоюється переходити до повноцінного війни з Україною, оскільки немає достатньої кількості боєздатних підрозділів і готовності воювати серйозно. Вона здатна лише на провокацію на лінії кордону або у прикордонних ділянках. Тому, якщо Лукашенко зайде за "червоні лінії", може отримати проблеми, а потім, я думаю, що наступний крок буде поява військових підрозділів так званої військової опозиції білоруської на території вже Білорусі і проведення визвольної війни від окупаційного лукашиського режиму – констатував Віталій Кулик.

