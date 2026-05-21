Путін підвищує ставки: які боєприпаси РФ доставила до Білорусі

Москва офіційно доставила ядерні боєприпаси до польових пунктів зберігання ракетної бригади на території Білорусі в рамках ядерних навчань. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони РФ.

У відомстві Андрія Білоусова зазначили, що особовим складом ракетного з'єднання Республіки Білорусь виконуються навчально-бойові завдання отримання спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М", спорядження ними ракет-носіїв та потайного висування у призначений район для підготовки до проведення пусків.

Співзасновник Аналітичної мережі "Research Solutions" Ігор Тишкевич каже, що той факт, що Росія тільки зараз доставила до Білорусі ракету "Іскандер-М" з ядерною БЧ, дає відповідь на питання, чи була реально розміщена ядерна зброя в Білорусі раніше. Адже навчання, які проводять РВСН, покликані відпрацювати "застосування". І, якби біля Білорусі були реальні боєприпаси з ядерної бойової частиною, логічно було б російським відпрацьовувати алгоритми роботи з ними. Тим більше, що це нова локація. Але довелося тягнути ракету із РФ.

"Ось і наочна демонстрація реальності махання ядерною палицею від Лукашенка. Його місце – просто блазень, який загрожує іншим. Сусіди напружуються. Путіну приємно. І "безпечно" — адже загрожує не він, але в разі чого саме його проситимуть вгамувати надміру активного дідуся з Білорусі", — зазначив експерт.

