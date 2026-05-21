Путін підвищує ставки: які боєприпаси РФ доставила до Білорусі
Путін підвищує ставки: які боєприпаси РФ доставила до Білорусі

Росія заявила про доставку ядерних боєприпасів до Білорусі

21 травня 2026, 10:40
Кравцев Сергей

Москва офіційно доставила ядерні боєприпаси до польових пунктів зберігання ракетної бригади на території Білорусі в рамках ядерних навчань. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони РФ.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

У відомстві Андрія Білоусова зазначили, що особовим складом ракетного з'єднання Республіки Білорусь виконуються навчально-бойові завдання отримання спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М", спорядження ними ракет-носіїв та потайного висування у призначений район для підготовки до проведення пусків.

Співзасновник Аналітичної мережі "Research Solutions" Ігор Тишкевич каже, що той факт, що Росія тільки зараз доставила до Білорусі ракету "Іскандер-М" з ядерною БЧ, дає відповідь на питання, чи була реально розміщена ядерна зброя в Білорусі раніше. Адже навчання, які проводять РВСН, покликані відпрацювати "застосування". І, якби біля Білорусі були реальні боєприпаси з ядерної бойової частиною, логічно було б російським відпрацьовувати алгоритми роботи з ними. Тим більше, що це нова локація. Але довелося тягнути ракету із РФ.

"Ось і наочна демонстрація реальності махання ядерною палицею від Лукашенка. Його місце – просто блазень, який загрожує іншим. Сусіди напружуються. Путіну приємно. І "безпечно" — адже загрожує не він, але в разі чого саме його проситимуть вгамувати надміру активного дідуся з Білорусі", — зазначив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія розпочала масштабні військові навчання із залученням ядерних сил, у рамках яких відпрацьовуються сценарії застосування стратегічної зброї, у тому числі з урахуванням її розміщення у Білорусі. Як зазначається, навчання відбудуться з 19 по 21 травня. У Москві заявляють, що маневри проводяться в умовах "загрози агресії" і мають на меті перевірку бойової готовності стратегічних сил стримування. Цікаво, що кілька днів тому Путін похвалився розробками ракет "Посейдон" та "Буревісник" та пригрозив ядерним "Горішником". Чи можна вважати такі маневри РФ спробою підвищити ставки у війні з Україною? Чи не збільшилася загроза застосування ядерної зброї РФ? Видання "Коментарі" звернулося з цими питаннями до експертів.




