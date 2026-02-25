Цієї ночі Російська Федерація може завдати масованого комбінованого удару по території України. Моніторингові канали закликають громадян, особливо жителів Києва та області, бути максимально пильними: "Заряджайте телефони, готуйте павербанки та робіть запаси води".

Загроза масованого комбінованого удару цієї ночі: монітори закликають готувати воду та заряджати телефони

За наявними даними, підготовка ворога виглядає наступним чином:

Пуски БпЛА: У разі підтвердження планів ворога, близько 21:00–22:00 можливі масові вильоти "шахедів".

Авіація та флот: Зафіксовано два Ту-95МС та один Ту-160 (готово до 24 ракет Х-101/Х-55). У Новоросійську споряджені три носії "Калібрів" із загальним залпом до 24 ракет.

Балістичне озброєння: Сумарно ворог може застосувати близько 30 ракет типів "Іскандер-М", С-300/400 та "Циркон".

Серед пріоритетних цілей називають Київщину та Полтавщину, проте удари не виключаються і по західних регіонах — Львівській та Івано-Франківській областях.

"Під загрозою можуть опинитися об’єкти водопостачання — зробіть запас води щонайменше 3–5 літрів на людину на добу мінімум на 2–3 дні", — наголошують у повідомленні.

Ознаки задіяння стратегічної авіації стануть зрозумілими в проміжку з 19:30 до 22:00. Жителів просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та подбати про базову безпеку заздалегідь.

Зазначимо, що достовірно невідомо, коли саме і що саме атакуватиме ворог, тому такі повідомлення надсилаються не для панічних настроїв, а для попередження. У разі оголошення повітряної тривоги та загрози обстрілу, варто мати запаси води, їжі, ліків, теплий одяг, заряджені ґаджети, павербенки та зарядні станції. Важливо під час загрози ударів спускатися в укриття та подбати про власну безпеку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, протягом найближчих двох діб Російська Федерація може здійснити масштабну повітряну атаку із залученням стратегічної авіації. За даними моніторингових груп, до вильоту споряджені два борти Ту-95МС та один Ту-160.