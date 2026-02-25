Угроза массированного комбинированного удара этой ночью: мониторы призывают запастись водой и заряжать телефоны

Этой ночью Российская Федерация может нанести массированный комбинированный удар по территории Украины. Мониторинговые каналы призывают граждан, особенно жителей Киева и области, быть максимально внимательными: "Заряжайте телефоны, готовьте павербанки и делайте запасы воды".

Угроза массированного комбинированного удара этой ночью: мониторы призывают готовить воду и заряжать телефоны

По имеющимся данным, подготовка врага выглядит следующим образом:

Пуски БпЛА: В случае подтверждения планов врага около 21:00–22:00 возможны массовые вылеты "шахедов".

Авиация и флот: Зафиксировано два Ту-95МС и один Ту-160 (готово до 24 ракет Х-101/Х-55). В Новороссийске снаряжены три носителя "Калибров" с общим залпом до 24 ракет.

Баллистическое вооружение: Суммарно враг может использовать около 30 ракет типов "Искандер-М", С-300/400 и "Циркон".

Среди приоритетных целей называют Киевщину и Полтавщину, однако удары не исключаются и по западным регионам Львовской и Ивано-Франковской областях.

"Под угрозой могут оказаться объекты водоснабжения — произведите запас воды не менее 3–5 литров на человека в сутки минимум на 2–3 дня", — подчеркивают в сообщении.

Признаки задействования стратегической авиации станут понятны в промежутке с 19:30 до 22:00. Жителей просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и позаботиться о заранее базовой безопасности.

Отметим, что достоверно неизвестно, когда и что именно будет атаковать враг, поэтому такие сообщения посылаются не для панических настроений, а для предупреждения. В случае объявления воздушной тревоги и угрозы обстрела следует иметь запасы воды, пищи, лекарств, теплую одежду, заряженные гаджеты, павербенки и зарядные станции. Важно при угрозе ударов спускаться в укрытие и позаботиться о собственной безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ближайшие два дня Российская Федерация может осуществить масштабную воздушную атаку с привлечением стратегической авиации. По данным мониторинговых групп, к вылету снаряжены два борта Ту-95МС и один Ту-160.