Загроза флангового удару: боєць розповів про зміну тактики окупантів

Ситуація на Покровському та Добропільському напрямках залишається напруженою. Як повідомляє боєць Сил оборони України Станіслав Бунятов із позивним "Осман", російські війська змінили вектор атак після того, як наштовхнулися на міцні оборонні рубежі.

Окупанти. Фото з відкритих джерел

За словами військового, наразі противник сконцентрував зусилля на прориві в районі населеного пункту Гришине. Мета ворога — створити плацдарм для виходу у фланг Добропіллю, оскільки лобові штурми не приносять бажаного результату.

"В нинішніх умовах будь-яке просування для ворога вже неабиякий успіх, тому незважаючи на втрати їх командування продовжує бездумно відправляти на убій своє стадо", — зазначає Бунятов.

Водночас захисник звертає увагу на серйозну проблему, яку він називає "бідоном дьогтю" у загальній картині оборони. Окупантам вдалося суттєво посилити вогневий вплив на важливу логістичну артерію.

"Ворог досяг значних результатів у питанні вогневого контролю над частиною траси Покровськ — Павлоград та прилеглою дорожньою мережею", — підкреслює "Осман".

Такі дії противника змушують українське командування вносити термінові корективи в систему постачання та переміщення підрозділів на цій ділянці фронту.

Зазначимо, що портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про чергову спробу тиску з боку країни-агресора. За словами глави держави, Російська Федерація через посередництво США передає сигнали про готовність до миру, але висуває при цьому жорсткий ультиматум: Україна має протягом двох місяців повністю вивести свої війська з території Донбасу.