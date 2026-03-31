Кремлівський ультиматум: Зеленський розповів про двомісячний «термін» РФ для виходу ЗСУ з Донбасу

Президент України Володимир Зеленський повідомив про чергову спробу тиску з боку країни-агресора. За словами глави держави, Російська Федерація через посередництво США передає сигнали про готовність до миру, але висуває при цьому жорсткий ультиматум: Україна має протягом двох місяців повністю вивести свої війська з території Донбасу.

У Кремлі погрожують, що у разі відмови вони захоплять регіон силоміць протягом вказаного терміну, після чого умови для перемовин стануть ще суворішими. Проте Президент висловив скептицизм щодо реалістичності цих погроз і зауважив, що позиція РФ є вкрай суперечливою.

Володимир Зеленський наголосив, що апетити окупантів не обмежуються лише сходом України:

"Якщо вони кажуть, що можуть захопити Донбас, то для чого вони кажуть, що підуть далі? Тобто питання не лише у Донбасі. Питання нам зрозуміле і цілі їх теж", — підкреслив він.

Глава держави також додав, що його дивує готовність окремих суб'єктів досі вірити у подібний шантаж з боку Москви, оскільки справжні наміри ворога залишаються очевидними для українського керівництва.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народна депутатка Мар’яна Безугла поділилася результатами своєї поїздки до прифронтових районів Донеччини. За її словами, станом на 15 березня 2026 року ситуація в деяких населених пунктах стала катастрофічною. "Добропілля. Вже "кілзона". Людей ховають у дворах", — констатувала вона, описуючи масштаби загрози для тих, хто досі залишається в місті.