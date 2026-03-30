Мар’яна Безугла закликала до повної обов’язкової евакуації

Народна депутатка Мар’яна Безугла поділилася результатами своєї поїздки до прифронтових районів Донеччини. За її словами, станом на 15 березня 2026 року ситуація в деяких населених пунктах стала катастрофічною. "Добропілля. Вже "кілзона". Людей ховають у дворах", — констатувала вона, описуючи масштаби загрози для тих, хто досі залишається в місті.

Ключові ініціативи та законодавчі зміни:

Депутатка виступила з підтримкою нового закону, який робить виїзд із зон бойових дій обов’язковим для всіх громадян. Вона підкреслила: "Має бути обов'язкова евакуації всіх, не лише дітей з фронту".

Окрему увагу було приділено розробці безпечних шляхів відступу. Наразі спільно з Кабінетом Міністрів триває опрацювання маршруту евакуації безпосередньо від лінії фронту до обласних центрів.

Головною метою цих кроків є створення чіткої та зрозумілої дорожньої карти для людей, які змушені залишити свої домівки.

Мар’яна Безугла висловила вдячність колегам за підтримку закону про обов’язкову евакуацію та наголосила, що державні органи мають забезпечити "чіткий зрозумілий шлях для переселенця", щоб мінімізувати ризики для життя цивільних у прифронтових "кілзонах".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ситуація у прифронтовому Лимані та навколишніх селищах Донеччини досягла критичної межі. На сьогодні безпосередньо у місті залишаються 1995 мешканців, а в населених пунктах громади — ще близько 600 осіб. Попри щоденну небезпеку, вивезти людей зараз "практично неможливо".