У місті на Донеччині залишаються тисячі людей, а евакуація стала майже неможливою

Паводки та близькість фронту: Олександр Журавльов розповів про надскладні умови вивезення цивільних із Лимана

27 березня 2026, 00:56
Недилько Ксения

Ситуація у прифронтовому Лимані та навколишніх селищах Донеччини досягла критичної межі. На сьогодні безпосередньо у місті залишаються 1995 мешканців, а в населених пунктах громади — ще близько 600 осіб. Попри щоденну небезпеку, вивезти людей зараз "практично неможливо".

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Головною причиною логістичного паралічу стали не лише постійні атаки окупантів, а й природні катаклізми. Як повідомив у коментарі "Вільному Радіо" голова Лиманської військової адміністрації Олександр Журавльов, після аномально сніжної зими регіон потерпає від масштабного підтоплення.

"Виходить так, що сьогодні ми, крім того, що боремося з ворогом, то ми ще боремося і з природою. Ви ж розумієте, які були паводки зараз після такої сніжної зими, рівень води дуже великий", — пояснив посадовець. Через розлив води рятувальники та волонтери втратили візуальні орієнтири на місцевості: "Дуже-дуже важко, всі наші дамби затопило, і ми ще не бачимо навіть їх орієнтирів, поки не впаде рівень води. Тому евакуація дуже складна".

До природних перешкод додається екстремальна близькість ворога. Раніше очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін зазначав, що передові позиції російських військ знаходяться лише за 800 метрів від міста. Це дозволяє загарбникам накривати Лиман вогнем із більшості видів озброєння, перетворюючи кожну спробу пересування на смертельний ризик.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що через постійну загрозу з боку окупантів влада Донеччини посилює заходи безпеки для цивільного населення. Очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що "підписав наказ про проведення примусової евакуації дітей з окремих районів Слов’янська". Це рішення стосується територій, які наразі є "найбільш уразливими для ворожих обстрілів".



