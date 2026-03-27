В городе Донецкой области остаются тысячи людей, а эвакуация стала почти невозможной

Ситуация в прифронтовом Лимане и окрестных селениях Донетчины достигла критического предела. На сегодняшний день непосредственно в городе остаются 1995 жителей, а в населенных пунктах общины — еще около 600 человек. Несмотря на ежедневную опасность, вывезти людей сейчас практически невозможно.

Главной причиной логистического паралича стали не только постоянные атаки оккупантов, но и природные катаклизмы. Как сообщил в комментарии "Вільному Радіо" глава Лиманской военной администрации Александр Журавлев, после аномально снежной зимы регион страдает от масштабного подтопления.

"Получается так, что сегодня мы, кроме того, что боремся с врагом, мы еще боремся и с природой. Вы же понимаете, какие были паводки после такой снежной зимы, уровень воды очень велик", — пояснил чиновник. Из-за разлива воды спасатели и волонтеры потеряли визуальные ориентиры на местности: "Очень тяжело, все наши дамбы затопило, и мы еще не видим даже их ориентиров, пока не упадет уровень воды. Потому эвакуация очень сложная".

К естественным препятствиям прилагается экстремальная близость врага. Ранее глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин отмечал, что передовые позиции российских войск находятся всего в 800 метрах от города. Это позволяет захватчикам накрывать Лиман огнем из большинства видов вооружения, превращая каждую попытку передвижения в смертельный риск.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что из-за постоянной угрозы со стороны оккупантов власти Донетчины усиливают меры безопасности для гражданского населения. Глава областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что "подписал приказ о проведении принудительной эвакуации детей из отдельных районов Славянска". Это решение касается территорий, которые являются "наиболее уязвимыми для вражеских обстрелов".