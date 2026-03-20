Чергове місто під загрозою: де визначили перелік вулиць для термінової евакуації неповнолітніх

Через постійну загрозу з боку окупантів влада Донеччини посилює заходи безпеки для цивільного населення. Очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що "підписав наказ про проведення примусової евакуації дітей з окремих районів Слов’янська". Це рішення стосується територій, які наразі є "найбільш уразливими для ворожих обстрілів".

До переліку потрапили десятки вулиць, в’їздів та провулків міста, серед яких — вулиці В’ячеслава Чорновола, Лисичанська, Енергетиків, Азовська та багато інших. Наразі документ уже "передано на погодження до Координаційного штабу", який діє при Кабінеті Міністрів України для оперативного реагування на переміщення людей.

Посадовець наголосив, що в умовах війни головним пріоритетом є фізична безпека громадян. "Зберегти життя — найважливіше. Тим паче — життя і здоров’я дітей, які не здатні самостійно ухвалювати рішення і виїжджати", — підкреслив Вадим Філашкін. Жителів закликають не ігнорувати загрозу та сприяти процесу евакуації, аби врятувати малечу від ударів агресора.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 27 лютого, у Донецькій області значно розширено перелік територій, де діятимуть посилені обмеження пересування. Про підписання відповідного розпорядження повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Згідно з новим графіком, у низці громад та населених пунктів комендантська година тепер триватиме з 15:00 до 11:00. "Підписав розпорядження, згідно з яким від сьогодні, 27 лютого, комендантська година триватиме з 15:00 до 11:00 в усіх населених пунктах Сіверської, Соледарської, Торецької, Званівської, Андріївської, Лиманської, Костянтинівської, Іллінівської, Дружківської, Покровської, Гродівської, Удачненської, Мирноградської і Шахівської громад", — заявив очільник ОВА.