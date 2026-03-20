Очередной город под угрозой: где определили список улиц для срочной эвакуации несовершеннолетних

Из-за постоянной угрозы со стороны оккупантов власти Донетчины усиливают меры безопасности для гражданского населения. Глава областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что "подписал приказ о проведении принудительной эвакуации детей из отдельных районов Славянска". Это решение касается территорий, которые являются "наиболее уязвимыми для вражеских обстрелов".

В список попали десятки улиц, въездов и переулков города, среди которых — улицы Вячеслава Чорновола, Лисичанская, Энергетиков, Азовская и многие другие. Сейчас документ уже "передан на согласование в Координационный штаб", который действует при Кабинете Министров Украины для оперативного реагирования на перемещение людей.

Чиновник подчеркнул, что в условиях войны главным приоритетом является физическая безопасность граждан. "Сохранить жизнь – самое важное. Тем более – жизнь и здоровье детей, которые не способны самостоятельно принимать решения и уезжать", – подчеркнул Вадим Филашкин. Жителей призывают не игнорировать угрозу и способствовать процессу эвакуации, чтобы спасти малышей от ударов агрессора.

27 февраля, в Донецкой области значительно расширен перечень территорий, где будут действовать усиленные ограничения передвижения. О подписании соответствующего распоряжения сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Согласно новому графику, в ряде общин и населенных пунктов комендантский час теперь продлится с 15:00 до 11:00. "Подписал распоряжение, согласно которому с сегодняшнего дня, 27 февраля, комендантский час продлится с 15:00 до 11:00 во всех населенных пунктах Северской, Соледарской, Торецкой, Звановской, Андреевской, Лиманской, Константиновской, Ильиновской, Дружковской, Покровской, Покровской, Дружковской громад", — заявил глава ОВА.