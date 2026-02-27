logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією В Україні запровадили 20-годинну комендантську годину: перелік громад та населених пунктів
commentss НОВИНИ Всі новини

В Україні запровадили 20-годинну комендантську годину: перелік громад та населених пунктів

З 15:00 до 11:00: у низці громад Донецької області суттєво обмежили пересування

27 лютого 2026, 19:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Відсьогодні, 27 лютого, у Донецькій області значно розширено перелік територій, де діятимуть посилені обмеження пересування. Про підписання відповідного розпорядження повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

В Україні запровадили 20-годинну комендантську годину: перелік громад та населених пунктів

В Україні запровадили 20-годинну комендантську годину: перелік громад та населених пунктів

Згідно з новим графіком, у низці громад та населених пунктів комендантська година тепер триватиме з 15:00 до 11:00.

"Підписав розпорядження, згідно з яким від сьогодні, 27 лютого, комендантська година триватиме з 15:00 до 11:00 в усіх населених пунктах Сіверської, Соледарської, Торецької, Званівської, Андріївської, Лиманської, Костянтинівської, Іллінівської, Дружківської, Покровської, Гродівської, Удачненської, Мирноградської і Шахівської громад", — заявив очільник ОВА.

Окрім зазначених громад, "довга" комендантська година вводиться в окремих селах та містах Святогірської, Миколаївської та Добропільської територіальних громад (зокрема у Святогірську, Миколаївці, Райгородку, Добропіллі, Білицькому та інших).

На тих територіях області, які не увійшли до цього переліку, часові обмеження залишаються незмінними — з 21:00 до 05:00.

Вадим Філашкін звернувся до місцевого населення з проханням відповідально поставитися до нових обмежень:

"Закликаю всіх, хто залишається в області, дотримуватися встановлених правил!"

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські війська продовжують використовувати варварські методи ведення війни на Донеччині. 27 лютого було зафіксовано масований обстріл житлових районів Костянтинівки забороненими фосфорними боєприпасами. Кадри атаки оприлюднили бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та підрозділу ДПСУ "Фенікс".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини