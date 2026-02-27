Відсьогодні, 27 лютого, у Донецькій області значно розширено перелік територій, де діятимуть посилені обмеження пересування. Про підписання відповідного розпорядження повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

В Україні запровадили 20-годинну комендантську годину: перелік громад та населених пунктів

Згідно з новим графіком, у низці громад та населених пунктів комендантська година тепер триватиме з 15:00 до 11:00.

"Підписав розпорядження, згідно з яким від сьогодні, 27 лютого, комендантська година триватиме з 15:00 до 11:00 в усіх населених пунктах Сіверської, Соледарської, Торецької, Званівської, Андріївської, Лиманської, Костянтинівської, Іллінівської, Дружківської, Покровської, Гродівської, Удачненської, Мирноградської і Шахівської громад", — заявив очільник ОВА.

Окрім зазначених громад, "довга" комендантська година вводиться в окремих селах та містах Святогірської, Миколаївської та Добропільської територіальних громад (зокрема у Святогірську, Миколаївці, Райгородку, Добропіллі, Білицькому та інших).

На тих територіях області, які не увійшли до цього переліку, часові обмеження залишаються незмінними — з 21:00 до 05:00.

Вадим Філашкін звернувся до місцевого населення з проханням відповідально поставитися до нових обмежень:

"Закликаю всіх, хто залишається в області, дотримуватися встановлених правил!"

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські війська продовжують використовувати варварські методи ведення війни на Донеччині. 27 лютого було зафіксовано масований обстріл житлових районів Костянтинівки забороненими фосфорними боєприпасами. Кадри атаки оприлюднили бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та підрозділу ДПСУ "Фенікс".