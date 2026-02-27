Сегодня, 27 февраля, в Донецкой области значительно расширен перечень территорий, где будут действовать усиленные ограничения передвижения. О подписании соответствующего распоряжения сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

В Украине ввели 20-часовой комендантский час: перечень громад и населенных пунктов

Согласно новому графику, в ряде громад и населенных пунктов комендантский час теперь продлится с 15:00 до 11:00.

"Подписал распоряжение, согласно которому с сегодняшнего дня, 27 февраля, комендантский час продлится с 15:00 до 11:00 во всех населенных пунктах Северской, Соледарской, Торецкой, Звановской, Андреевской, Лиманской, Константиновской, Ильиновской, Дружковской, Покровской, Покровской, Дружковской громад", — заявил глава ОВА.

Кроме указанных громад, "длинный" комендантский час вводится в отдельных селах и городах Святогорской, Николаевской и Добропольской территориальных громад (в частности, в Святогорске, Николаевке, Райгородке, Доброполье, Белицком и других).

На тех территориях области, которые не вошли в этот список, временные ограничения остаются неизменными — с 21:00 до 05:00.

Вадим Филашкин обратился к местному населению с просьбой ответственно отнестись к новым ограничениям:

"Призываю всех, кто остается в области, соблюдать установленные правила!"

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска продолжают использовать варварские методы ведения войны в Донецкой области. 27 февраля были зафиксированы массированные обстрелы жилых районов Константиновки запрещенными фосфорными боеприпасами. Кадры атаки обнародовали бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и подразделения ГПСУ "Феникс".