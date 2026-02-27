Російські війська продовжують використовувати варварські методи ведення війни на Донеччині. 27 лютого було зафіксовано масований обстріл житлових районів Костянтинівки забороненими фосфорними боєприпасами. Кадри атаки оприлюднили бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та підрозділу ДПСУ "Фенікс".

Ворог стирає місто з лиця землі: після фосфорних снарядів окупанти скинули ФАБ-1500

"Костянтинівка. Сувора реальність міста, яке росіяни стирають з лиця землі. Заборонена зброя, що випалює все живе", — прокоментували відео у 28-й ОМБр.

За даними військових, одразу після застосування фосфору, який спричиняє масштабні пожежі та глибокі хімічні опіки, ворог завдав удару надпотужною авіабомбою ФАБ-1500.

Попри постійні обстріли, у Костянтинівці досі залишається близько 2000 цивільних мешканців. Окупанти свідомо б'ють по житловій забудові: дрони зафіксували тіла загиблих на вулицях міста просто біля їхніх домівок.

Використання фосфорних боєприпасів проти цивільного населення є грубим порушенням міжнародного права та черговим доказом геноцидної тактики РФ.

