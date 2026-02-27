logo_ukra

Ворог стирає місто з лиця землі: після фосфорних снарядів окупанти скинули ФАБ-1500
Ворог стирає місто з лиця землі: після фосфорних снарядів окупанти скинули ФАБ-1500

Під ударом — тисячі людей: зафіксовано застосування фосфорних боєприпасів по цивільних у Костянтинівці

27 лютого 2026, 18:34
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російські війська продовжують використовувати варварські методи ведення війни на Донеччині. 27 лютого було зафіксовано масований обстріл житлових районів Костянтинівки забороненими фосфорними боєприпасами. Кадри атаки оприлюднили бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та підрозділу ДПСУ "Фенікс".

Ворог стирає місто з лиця землі: після фосфорних снарядів окупанти скинули ФАБ-1500

Ворог стирає місто з лиця землі: після фосфорних снарядів окупанти скинули ФАБ-1500

"Костянтинівка. Сувора реальність міста, яке росіяни стирають з лиця землі. Заборонена зброя, що випалює все живе", — прокоментували відео у 28-й ОМБр.

За даними військових, одразу після застосування фосфору, який спричиняє масштабні пожежі та глибокі хімічні опіки, ворог завдав удару надпотужною авіабомбою ФАБ-1500.

Попри постійні обстріли, у Костянтинівці досі залишається близько 2000 цивільних мешканців. Окупанти свідомо б'ють по житловій забудові: дрони зафіксували тіла загиблих на вулицях міста просто біля їхніх домівок.

Використання фосфорних боєприпасів проти цивільного населення є грубим порушенням міжнародного права та черговим доказом геноцидної тактики РФ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українська оборонна компанія Fire Point продемонструвала роботу своєї новітньої розробки — балістичних ракет власного виробництва. Відео, на якому зафіксовано пуски ракет під назвою FP-7, оприлюднив співзасновник компанії Денис Штілерман.

На опублікованих кадрах чітко видно момент старту балістичних засобів ураження. Поки що залишається нез’ясованим, чи були ці пуски плановими навчальними випробуваннями, чи це було бойове застосування по ворожих об'єктах.



