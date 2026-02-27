Российские войска продолжают использовать варварские методы ведения войны в Донецкой области. 27 февраля были зафиксированы массированные обстрелы жилых районов Константиновки запрещенными фосфорными боеприпасами. Кадры атаки обнародовали бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и подразделения ГПСУ "Феникс".

Враг стирает город с лица земли: после фосфорных снарядов оккупанты сбросили ФАБ-1500

"Константиновка. Суровая реальность города, который россияне стирают с лица земли. Запрещенное, выжигающее все живое, оружие", — прокомментировали видео в 28-й ОМБр.

По данным военных, сразу после применения фосфора, вызывающего масштабные пожары и глубокие химические ожоги, враг нанес удар сверхмощной авиабомбой ФАБ-1500.

Несмотря на постоянные обстрелы, в Константиновке до сих пор остается около 2000 гражданских жителей. Оккупанты сознательно бьют по жилой застройке: дроны зафиксировали тела погибших на улицах города прямо у их домов.

Использование фосфорных боеприпасов против гражданского населения является грубым нарушением международного права и очередным доказательством геноцидной тактики РФ.

