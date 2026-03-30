Марьяна Безуглая призвала к полной обязательной эвакуации

Народный депутат Марьяна Безуглая поделилась результатами своей поездки в прифронтовые районы Донетчины. По ее словам, на 15 марта 2026 года ситуация в некоторых населенных пунктах стала катастрофической. "Доброполье. Уже "киллзона". Людей хоронят во дворах", — констатировала она, описывая масштабы угрозы тем, кто до сих пор остается в городе.

Ключевые инициативы и законодательные изменения:

Депутат выступила с поддержкой нового закона, который делает выезд из зон боевых действий обязательным для всех граждан. Она подчеркнула: "Должна быть обязательна эвакуация всех, не только детей с фронта".

Особое внимание было уделено разработке безопасных путей отступления. В настоящее время совместно с Кабинетом Министров продолжается проработка маршрута эвакуации непосредственно от линии фронта в областные центры.

Главной целью этих шагов является создание четкой и понятной дорожной карты для людей, вынужденных покинуть свои дома.

Марьяна Безуглая выразила благодарность коллегам за поддержку закона об обязательной эвакуации и подчеркнула, что государственные органы должны обеспечить "четкий понятный путь для переселенца", чтобы минимизировать риски для жизни граждан в прифронтовых "киллзонах".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ситуация в прифронтовом Лимане и окрестных поселках Донетчины достигла критического предела. На сегодняшний день непосредственно в городе остаются 1995 жителей, а в населенных пунктах громады — еще около 600 человек. Несмотря на ежедневную опасность, вывезти людей сейчас практически невозможно.