Кремлевский ультиматум: Зеленский рассказал о двухмесячном «сроке» РФ для выхода ВСУ из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередной попытке давления со стороны страны-агрессора. По словам главы государства, Российская Федерация посредством США передает сигналы о готовности к миру, но выдвигает при этом жесткий ультиматум: Украина должна в течение двух месяцев полностью вывести свои войска с территории Донбасса.

В Кремле угрожают, что в случае отказа они захватят регион силой в течение указанного срока, после чего условия для переговоров станут еще строже. Однако Президент выразил скептицизм относительно реалистичности этих угроз и отметил, что позиция РФ крайне противоречива.

Владимир Зеленский подчеркнул, что аппетиты оккупантов не ограничиваются только востоком Украины:

"Если они говорят, что могут захватить Донбасс, то зачем они говорят, что пойдут дальше? То есть вопрос не только в Донбассе. Вопрос нам ясен и цели их тоже", — подчеркнул он.

Глава государства также добавил, что его удивляет готовность отдельных субъектов до сих пор верить в подобный шантаж со стороны Москвы, поскольку подлинные намерения врага остаются очевидными для украинского руководства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Марьяна Безуглая поделилась результатами своей поездки в прифронтовые районы Донбасса. По ее словам, на 15 марта 2026 года ситуация в некоторых населенных пунктах стала катастрофической. "Доброполье. Уже "киллзона". Людей хоронят во дворах", — констатировала она, описывая масштабы угрозы для тех, кто до сих пор остается в городе.