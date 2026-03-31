Угроза флангового удара: боец рассказал об изменении тактики оккупантов

Ситуация на Покровском и Добропольском направлениях остается напряженной. Как сообщает боец Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман", российские войска изменили вектор атак после того, как наткнулись на крепкие оборонительные рубежи.

Оккупанты. Фото из открытых источников

По словам военного, противник сконцентрировал усилия на прорыве в районе населенного пункта Гришино. Цель врага – создать плацдарм для выхода во фланг Доброполье, поскольку лобовые штурмы не приносят желаемого результата.

"В нынешних условиях любое продвижение для врага уже большой успех, поэтому несмотря на потери их командования продолжает бездумно отправлять на убой свое стадо", — отмечает Бунятов.

В то же время защитник обращает внимание на серьезную проблему, которую он называет "бидоном дегтя" в общей картине обороны. Оккупантам удалось существенно усилить огневое влияние на важную логистическую артерию.

"Враг достиг значительных результатов в вопросе огневого контроля над частью трассы Покровск — Павлоград и прилегающей дорожной сетью", — подчеркивает "Осман".

Такие действия противника вынуждают украинское командование вносить срочные коррективы в систему снабжения и перемещения подразделений на этом участке фронта.

