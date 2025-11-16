Загроза Дніпру та Запоріжжю: приголомшливі заяви журналіста

Рубрики
Німецький журналіст видання Bild Юліан Репке оприлюднив аналіз, у якому стверджує, що Україна може опинитися на межі стратегічної поразки, якщо Київ та його союзники не змінять підходи до підтримки й ведення війни. На його думку, ситуація погіршується щомісяця та потребує негайних рішень.
Темпи російського наступу ростуть
Втрата територій та ризики для великих міст
За оцінками Репке, у жовтні Україна втратила 586 квадратних кілометрів території. Він припускає, що в листопаді показник може виявитися ще більшим. На його думку, за нинішніх темпів щомісячне просування російських військ можна порівняти з площею німецької федеральної землі Берлін.
Оглядач вважає, що загострення ситуації біля великих міст — зокрема Дніпра та Запоріжжя — може стати реальністю вже в найближчі місяці або протягом одного-двох років.
Реакція Центру протидії дезінформації
На матеріал Репке звернув увагу керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він наголосив, що журналіст аналізує як російські, так і українські джерела — від блогерів до офіційних структур — і спирається на широкий спектр даних.
Коваленко підтвердив, що ситуація на фронті лишається дуже напруженою. Водночас він зауважив, що жодна стратегічна мета росії за останній рік так і не була досягнута, навіть попри значну чисельну перевагу окупанта.
“Захід застряг у старій війні”: що не так із підходами союзників
Коваленко різко розкритикував сучасну оборонну доктрину західних країн. На його думку, є кілька ключових проблем:
За його словами, така системна інерція Заходу створює небезпечне відставання, яке Україна відчуває на полі бою.
Якою має бути оборона майбутнього
Коваленко закликав до швидкого перегляду підходів у сфері озброєнь і оборони. На його думку, пріоритетами мають бути:
Експерт переконаний, що технологічна перевага — єдиний шлях, який може гарантувати Україні можливість ефективно стримувати російську армію та запобігти масштабному прориву ворога.