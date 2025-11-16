Загроза Дніпру та Запоріжжю: приголомшливі заяви журналіста

Німецький журналіст видання Bild Юліан Репке оприлюднив аналіз, у якому стверджує, що Україна може опинитися на межі стратегічної поразки, якщо Київ та його союзники не змінять підходи до підтримки й ведення війни. На його думку, ситуація погіршується щомісяця та потребує негайних рішень.

Темпи російського наступу ростуть

Втрата територій та ризики для великих міст



За оцінками Репке, у жовтні Україна втратила 586 квадратних кілометрів території. Він припускає, що в листопаді показник може виявитися ще більшим. На його думку, за нинішніх темпів щомісячне просування російських військ можна порівняти з площею німецької федеральної землі Берлін.



Оглядач вважає, що загострення ситуації біля великих міст — зокрема Дніпра та Запоріжжя — може стати реальністю вже в найближчі місяці або протягом одного-двох років.



Реакція Центру протидії дезінформації



На матеріал Репке звернув увагу керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він наголосив, що журналіст аналізує як російські, так і українські джерела — від блогерів до офіційних структур — і спирається на широкий спектр даних.



Коваленко підтвердив, що ситуація на фронті лишається дуже напруженою. Водночас він зауважив, що жодна стратегічна мета росії за останній рік так і не була досягнута, навіть попри значну чисельну перевагу окупанта.



“Захід застряг у старій війні”: що не так із підходами союзників



Коваленко різко розкритикував сучасну оборонну доктрину західних країн. На його думку, є кілька ключових проблем:

росія робить ставку на масові та дешеві озброєння, зокрема КАБи;

Китай вивчає та може відтворити цю модель у значно більших масштабах;

західні армії продовжують орієнтуватися на дорогі проєкти — великі кораблі, домінування авіації — які вже не є визначальними в сучасній війні.

За його словами, така системна інерція Заходу створює небезпечне відставання, яке Україна відчуває на полі бою.



Якою має бути оборона майбутнього

Коваленко закликав до швидкого перегляду підходів у сфері озброєнь і оборони. На його думку, пріоритетами мають бути:

масове виробництво дронів-роїв зі штучним інтелектом;

суттєве збільшення систем ППО;

різке нарощення запасів ракет і високоточних боєприпасів;

відмова від моделі армій часів холодної війни, які в сучасному конфлікті просто не працюють.

Експерт переконаний, що технологічна перевага — єдиний шлях, який може гарантувати Україні можливість ефективно стримувати російську армію та запобігти масштабному прориву ворога.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Студія “Квартал 95” відреагувала на хвилю скандалів і публічні викриття, які останнім часом активно поширюються у медіапросторі. У зверненні колектив наголосив, що компанію намагаються втягнути у політичні протистояння, хоча сама студія не має стосунку до бізнесових чи політичних процесів, пов’язаних із її акціонерами.