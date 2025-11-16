Угроза Днепра и Запорожью: потрясные заявления журналиста

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Немецкий журналист издания Bild Юлиан Репке обнародовал анализ, в котором утверждает, что Украина может оказаться на грани стратегического поражения, если Киев и его союзники не изменят подходов к поддержке и ведению войны. По его мнению, ситуация ухудшается ежемесячно и нуждается в немедленных решениях.
Темпы российского наступления растут
Потеря территорий и риски для больших городов
По оценкам Репке, в октябре Украина потеряла 586 квадратных километров территории. Он предполагает, что в ноябре показатель может оказаться еще больше. По его мнению, при нынешних темпах ежемесячное продвижение российских войск сравнимо с площадью германской федеральной земли Берлин.
Обозреватель считает, что обострение ситуации у крупных городов — в частности, Днепра и Запорожья — может стать реальностью уже в ближайшие месяцы или в течение одного-двух лет.
Реакция Центра противодействия дезинформации
На материал Репке обратил внимание руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он подчеркнул, что журналист анализирует как российские, так и украинские источники – от блоггеров до официальных структур – и опирается на широкий спектр данных.
Коваленко подтвердил, что ситуация на фронте остается очень напряженной. В то же время он отметил, что ни одна стратегическая цель России за последний год так и не была достигнута, даже несмотря на значительное численное преимущество оккупанта.
"Запад застрял в старой войне": что не так с подходами союзников
Коваленко подверг резкой критике современную оборонную доктрину западных стран. По его мнению, есть несколько ключевых проблем:
По его словам, такая системная инерция Запада создает опасное отставание, которое испытывает Украина на поле боя.
Какова должна быть оборона будущего
Коваленко призвал к быстрому пересмотру подходов в области вооружений и обороны. По его мнению, приоритетами должны быть:
Эксперт убежден, что технологическое преимущество — единственный путь, который может гарантировать Украине возможность эффективно сдерживать российскую армию и предотвратить масштабный прорыв врага.