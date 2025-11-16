logo

Угроза Днепра и Запорожью: потрясные заявления журналиста
commentss НОВОСТИ Все новости

Угроза Днепра и Запорожью: потрясные заявления журналиста

Обозреватель Bild предупреждает о риске стратегического поражения Украины, а в СНБО объясняют реальное состояние на фронте

16 ноября 2025, 15:46
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Немецкий журналист издания Bild Юлиан Репке обнародовал анализ, в котором утверждает, что Украина может оказаться на грани стратегического поражения, если Киев и его союзники не изменят подходов к поддержке и ведению войны. По его мнению, ситуация ухудшается ежемесячно и нуждается в немедленных решениях.

Угроза Днепра и Запорожью: потрясные заявления журналиста

Темпы российского наступления растут

Потеря территорий и риски для больших городов

По оценкам Репке, в октябре Украина потеряла 586 квадратных километров территории. Он предполагает, что в ноябре показатель может оказаться еще больше. По его мнению, при нынешних темпах ежемесячное продвижение российских войск сравнимо с площадью германской федеральной земли Берлин.

Обозреватель считает, что обострение ситуации у крупных городов — в частности, Днепра и Запорожья — может стать реальностью уже в ближайшие месяцы или в течение одного-двух лет.

Реакция Центра противодействия дезинформации

На материал Репке обратил внимание руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он подчеркнул, что журналист анализирует как российские, так и украинские источники – от блоггеров до официальных структур – и опирается на широкий спектр данных.

Коваленко подтвердил, что ситуация на фронте остается очень напряженной. В то же время он отметил, что ни одна стратегическая цель России за последний год так и не была достигнута, даже несмотря на значительное численное преимущество оккупанта.

"Запад застрял в старой войне": что не так с подходами союзников

Коваленко подверг резкой критике современную оборонную доктрину западных стран. По его мнению, есть несколько ключевых проблем:

  • Россия делает ставку на массовые и дешевые вооружения, в частности КАБ;
  • Китай изучает и может воспроизвести эту модель в гораздо больших масштабах;
  • западные армии продолжают ориентироваться на дорогие проекты — большие корабли, доминирование авиации — уже не определяющие в современной войне.

По его словам, такая системная инерция Запада создает опасное отставание, которое испытывает Украина на поле боя.

Какова должна быть оборона будущего

Коваленко призвал к быстрому пересмотру подходов в области вооружений и обороны. По его мнению, приоритетами должны быть:

  • массовое производство дронов-роев с искусственным интеллектом;
  • существенное увеличение систем ПВО;
  • резкое наращивание запасов ракет и высокоточных боеприпасов;
  • отказ от модели армий времен холодной войны, которые в современном конфликте просто не работают.

Эксперт убежден, что технологическое преимущество — единственный путь, который может гарантировать Украине возможность эффективно сдерживать российскую армию и предотвратить масштабный прорыв врага.

Источник: https://x.com/julianroepcke/status/1989789161331806635?s=46&t=DLJQ-0t-d5URNGa_p2zc6A
