Загроза для західних областей: Путін планує випробувати нову балістику по Україні

Російська Федерація прагне наростити масштаби комбінованих повітряних атак, щоб спровокувати в Україні глибоку кризу в соціальній та економічній сферах. Для досягнення цієї мети Москва активно працює над збільшенням обсягів випуску балістичного озброєння та розширенням радіуса його дії. Про це під час виступу на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО попередив заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький.

Ілюстративне фото

За даними воєнної розвідки, наразі агресор завершує створення чергової ракетної новинки.

"За нашими оцінками, до кінця цього року Росія планує провести остаточні випробування нового типу балістичних ракет, — повідомив Скібіцький, окресливши технічні характеристики зброї, — із дальністю до 800 кілометрів".

Представник ГУР підкреслив, що ці тести можуть нести пряму загрозу для українського тилу. За його словами, під час випробувальних пусків окупанти спробують атакувати цілі, розташовані у західних регіонах України.

Окрім ракетного терору, загарбники мають намір повністю заблокувати акваторію Чорного моря та продовжують спроби втягнути Мінськ у пряме протистояння, зокрема через гібридні атаки на європейські країни. Наразі ознак формування сухопутного ударного кулака в Білорусі не зафіксовано, проте розвідка тримає ситуацію на контролі, пам'ятаючи події початку 2022 року.

"Ключовий фактор, який стримує Білорусь, – це внутрішні ризики, обмежені військові спроможності і потенційні економічні проблеми, — зазначає генерал-майор. — Водночас, за нашими оцінками, ми вважаємо достатньо вірогідним те, що Білорусь продовжить надавати підтримку гібридним заходам, надаючи власну територію для створення тиску на кордоні з державами НАТО й підвищення інтенсивності інформаційно-психологічних операцій".

Офіцер також додав, що Кремль налаштований вести довготривалу війну на виснаження та не збирається коригувати свої першочергові загарбницькі наміри.

"Від стратегічної мети – знищення української державності – Росія не відмовляється і веде війну на виснаження попри важкі втрати, — пояснив представник ГУР плани противника. — Генштаб армії РФ вважає, що інтенсифікація заходів мобілізації – це єдиний спосіб досягти основних цілей: повної окупації Росією українського Донбасу та забезпечення стратегічної ініціативи".

Для реалізації цих замислів у Кремлі запланували масштабні хвилі призову. За інформацією ГУР, протягом 2026 та 2027 років російське командування збирається залучити до лав збройних сил орієнтовно 600 тисяч новобранців, причому половину з цієї кількості планують мобілізувати вже до завершення поточного року.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сукупні бойові втрати російських загарбників від початку повномасштабного вторгнення в Україну офіційно досягли позначки у 1 500 000 осіб убитими та пораненими.