Загроза для західних областей: Путін планує випробувати нову балістику по Україні

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Недилько Ксения
Російська Федерація прагне наростити масштаби комбінованих повітряних атак, щоб спровокувати в Україні глибоку кризу в соціальній та економічній сферах. Для досягнення цієї мети Москва активно працює над збільшенням обсягів випуску балістичного озброєння та розширенням радіуса його дії. Про це під час виступу на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО попередив заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький.
Ілюстративне фото
За даними воєнної розвідки, наразі агресор завершує створення чергової ракетної новинки.
Представник ГУР підкреслив, що ці тести можуть нести пряму загрозу для українського тилу. За його словами, під час випробувальних пусків окупанти спробують атакувати цілі, розташовані у західних регіонах України.
Окрім ракетного терору, загарбники мають намір повністю заблокувати акваторію Чорного моря та продовжують спроби втягнути Мінськ у пряме протистояння, зокрема через гібридні атаки на європейські країни. Наразі ознак формування сухопутного ударного кулака в Білорусі не зафіксовано, проте розвідка тримає ситуацію на контролі, пам'ятаючи події початку 2022 року.
Офіцер також додав, що Кремль налаштований вести довготривалу війну на виснаження та не збирається коригувати свої першочергові загарбницькі наміри.
Для реалізації цих замислів у Кремлі запланували масштабні хвилі призову. За інформацією ГУР, протягом 2026 та 2027 років російське командування збирається залучити до лав збройних сил орієнтовно 600 тисяч новобранців, причому половину з цієї кількості планують мобілізувати вже до завершення поточного року.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сукупні бойові втрати російських загарбників від початку повномасштабного вторгнення в Україну офіційно досягли позначки у 1 500 000 осіб убитими та пораненими.