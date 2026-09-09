Угроза для западных областей: Путин планирует опробовать новую баллистику по Украине

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Недилько Ксения
Российская Федерация стремится нарастить масштабы комбинированных воздушных атак, чтобы спровоцировать в Украине глубокий кризис в социальной и экономической областях. Для достижения этой цели Москва активно работает над увеличением объема выпуска баллистического вооружения и расширением радиуса его действия. Об этом во время выступления на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО предупредил заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.
Иллюстративное фото
По данным военной разведки, агрессор завершает создание очередной ракетной новинки.
Представитель ГУР подчеркнул, что эти тесты могут представлять прямую угрозу для украинского тыла. По его словам, во время испытательных пусков оккупанты попытаются атаковать цели, расположенные в западных регионах Украины.
Кроме ракетного террора, захватчики намерены полностью заблокировать акваторию Черного моря и продолжают попытки втянуть Минск в прямое противостояние, в том числе из-за гибридных атак на европейские страны. В настоящее время признаки формирования сухопутного ударного кулака в Беларуси не зафиксированы, однако разведка держит ситуацию на контроле, помня события начала 2022 года.
Офицер также добавил, что Кремль настроен вести длительную войну на истощение и не намерен корректировать свои первоочередные захватнические намерения.
Для реализации этих планов в Кремле запланировали масштабные волны призыва. По информации ГУР, в течение 2026 и 2027 годов российское командование собирается привлечь в ряды вооруженных сил ориентировочно 600 тысяч новобранцев, причем половину из этого количества планируют мобилизовать уже к концу текущего года.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что совокупные боевые потери российских захватчиков с начала полномасштабного вторжения в Украину официально достигли отметки в 1 500 000 человек убитыми и ранеными.