Угроза для западных областей: Путин планирует опробовать новую баллистику по Украине

Российская Федерация стремится нарастить масштабы комбинированных воздушных атак, чтобы спровоцировать в Украине глубокий кризис в социальной и экономической областях. Для достижения этой цели Москва активно работает над увеличением объема выпуска баллистического вооружения и расширением радиуса его действия. Об этом во время выступления на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО предупредил заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.

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По данным военной разведки, агрессор завершает создание очередной ракетной новинки.

"По нашим оценкам, до конца этого года Россия планирует провести окончательные испытания нового типа баллистических ракет, — сообщил Скибицкий, очертив технические характеристики оружия, — с дальностью до 800 километров".

Представитель ГУР подчеркнул, что эти тесты могут представлять прямую угрозу для украинского тыла. По его словам, во время испытательных пусков оккупанты попытаются атаковать цели, расположенные в западных регионах Украины.

Кроме ракетного террора, захватчики намерены полностью заблокировать акваторию Черного моря и продолжают попытки втянуть Минск в прямое противостояние, в том числе из-за гибридных атак на европейские страны. В настоящее время признаки формирования сухопутного ударного кулака в Беларуси не зафиксированы, однако разведка держит ситуацию на контроле, помня события начала 2022 года.

"Ключевой сдерживающий Беларусь фактор – это внутренние риски, ограниченные военные способности и потенциальные экономические проблемы, — отмечает генерал-майор. — В то же время, по нашим оценкам, мы считаем достаточно вероятным, что Беларусь продолжит оказывать поддержку гибридным мерам, оказывая собственную территорию для создания давления на границе с государствами НАТО и повышения интенсивности информационно-психологических операций".

Офицер также добавил, что Кремль настроен вести длительную войну на истощение и не намерен корректировать свои первоочередные захватнические намерения.

"От стратегической цели – уничтожения украинской государственности – Россия не отказывается и ведет войну на истощение, несмотря на тяжелые потери, — пояснил представитель ГУР планы противника. — Генштаб армии РФ считает, что интенсификация мер мобилизации – это единственный способ достичь основных целей: полной оккупации Россией украинского Донбасса и обеспечения стратегической инициативы".

Для реализации этих планов в Кремле запланировали масштабные волны призыва. По информации ГУР, в течение 2026 и 2027 годов российское командование собирается привлечь в ряды вооруженных сил ориентировочно 600 тысяч новобранцев, причем половину из этого количества планируют мобилизовать уже к концу текущего года.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что совокупные боевые потери российских захватчиков с начала полномасштабного вторжения в Украину официально достигли отметки в 1 500 000 человек убитыми и ранеными.