Генштаб ЗСУ заявив про історичний рекорд втрат на війні: цифри приголомшливі

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Недилько Ксения
Сукупні бойові втрати російських загарбників від початку повномасштабного вторгнення в Україну офіційно досягли позначки у 1 500 000 осіб убитими та пораненими. Цей показник став абсолютним рекордом для російської армії з моменту завершення Другої світової війни. У Генеральному штабі Збройних Сил України наголошують, що Кремль відчайдушно намагається замовчувати ці колосальні цифри перед власним суспільством.
Ілюстративне фото
Військове командування підкреслює, що нинішні втрати окупаційного контингенту вже перевищили загальну кількість убитих і поранених радянських та російських солдатів у всіх збройних протистояннях другої половини минулого століття та початку нинішнього.
Щоб продемонструвати масштаби катастрофи для армії РФ, у Генштабі навели кілька красномовних історичних порівнянь.
Такий результат став можливим завдяки надзусиллям українського суспільства та армії, які щодня стримують навалу на передовій.
У відомстві резюмували, що попри досягнення цієї психологічної та історичної межі, боротьба за незалежність України продовжується до повного визволення територій.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Лиманському напрямку фіксується активізація бойових дій. Російські загарбники намагаються пробитися до річки Сіверський Донець у районі Святогірська, задля чого постійно збільшують кількість піхотних штурмів.