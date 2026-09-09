Генштаб ЗСУ заявив про історичний рекорд втрат на війні: цифри приголомшливі

Сукупні бойові втрати російських загарбників від початку повномасштабного вторгнення в Україну офіційно досягли позначки у 1 500 000 осіб убитими та пораненими. Цей показник став абсолютним рекордом для російської армії з моменту завершення Другої світової війни. У Генеральному штабі Збройних Сил України наголошують, що Кремль відчайдушно намагається замовчувати ці колосальні цифри перед власним суспільством.

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Військове командування підкреслює, що нинішні втрати окупаційного контингенту вже перевищили загальну кількість убитих і поранених радянських та російських солдатів у всіх збройних протистояннях другої половини минулого століття та початку нинішнього.

Щоб продемонструвати масштаби катастрофи для армії РФ, у Генштабі навели кілька красномовних історичних порівнянь.

"Це – ⁠ в 100 разів більше за втрати СРСР в Афганістані за 10 років, — констатують у відомстві нечувані масштаби ліквідації ворога. — Це – ⁠ в 125 разів більше за офіційно визнані втрати агресора в Першій та Другій чеченських війнах".

Такий результат став можливим завдяки надзусиллям українського суспільства та армії, які щодня стримують навалу на передовій.

"За кожною облікованою одиницею російських втрат стоїть конкретний окупант, який прийшов зі зброєю на українську землю, — нагадують у Генеральному штабі, додаючи, що за цим стоїть — титанічна, щоденна спільна робота Сил оборони України та всього українського народу".

У відомстві резюмували, що попри досягнення цієї психологічної та історичної межі, боротьба за незалежність України продовжується до повного визволення територій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Лиманському напрямку фіксується активізація бойових дій. Російські загарбники намагаються пробитися до річки Сіверський Донець у районі Святогірська, задля чого постійно збільшують кількість піхотних штурмів.