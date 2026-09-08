Ситуація біля Святогірська: ворог рветься до Сіверського Дінця, щоб виконати плани Путіна

На Лиманському напрямку фіксується активізація бойових дій. Російські загарбники намагаються пробитися до річки Сіверський Донець у районі Святогірська, задля чого постійно збільшують кількість піхотних штурмів. Попри це, українські захисники ефективно моніторять переміщення противника та завдають превентивних ударів, знищуючи ворожі сили ще до того, як вони встигнуть сформувати ударний кулак.

Святогірськ. Ілюстративне фото

Детальніше про поточну ситуацію навколо міста розповів речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк. За його словами, обстановка на цій ділянці є відображенням загальної картини по всій лінії Лиманського фронту. Кремлівське керівництво вимагає від своїх підрозділів бодай якихось перемог, яких вони наразі продемонструвати не можуть. Саме тому окупанти отримали наказ будь-якою ціною вийти до водних рубежів — річок Оскіл та Сіверський Донець. З цією метою ворог залучає додаткові людські ресурси та посилює тиск на українську оборону.

Проте реалізувати задум росіянам заважає прицільна робота української артилерії та безпілотників.

"Ми не дозволяємо проводити його бажане накопичення, — наголошує Василь Денисюк. — Виявляємо місця цього накопичення і знищуємо більшість груп росіян, які намагаються накопичуватися ще далеко на підступах".

Завдяки такій тактиці випередження, Сили оборони утримують контроль над ситуацією та не дають загарбникам можливості створити суттєву перевагу в живій силі на передових позиціях біля Святогірська.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький показав реальну ситуацію в місті.